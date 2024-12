Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 4/12/2024: Trong nước tăng nhẹ Tỷ giá USD hôm nay (4-12-2024): Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 20 đồng, hiện ở mức 24.260 đồng.

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Trong phiên giao dịch gần đây, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng USD so với sáu đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), giảm 0,07%, xuống mức 106,37. Đồng USD không có sự biến động mạnh trong bối cảnh các ngân hàng trung ương Mỹ bày tỏ niềm tin rằng lạm phát đang tiến gần đến mục tiêu 2% và có khả năng cắt giảm lãi suất trong tương lai.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) San Francisco, Mary Daly, chia sẻ trên Fox Business Network rằng Fed sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách trong các cuộc họp tiếp theo, dù là cuộc họp tháng 12 hoặc bất kỳ thời điểm nào sau đó. Cô nhấn mạnh rằng những quyết định này sẽ được thảo luận trong các cuộc họp của Fed.

Cùng lúc đó, Chủ tịch Fed Chicago, Austan Goolsbee, không tiết lộ quan điểm về cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Mỹ vào ngày 17 và 18 tháng này. Tuy nhiên, ông dự đoán rằng lãi suất sẽ giảm đáng kể vào năm tới, mặc dù các cuộc họp sẽ tiếp tục diễn ra vì các điều kiện kinh tế có thể thay đổi.

Các quan chức của Fed hiện đang cẩn trọng trong việc công khai thông tin về kế hoạch cắt giảm lãi suất trong tương lai gần, đặc biệt là sau chiến thắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào tháng trước. Những cam kết của ông Trump về các chính sách thuế quan và nhập cư có thể làm thay đổi triển vọng kinh tế trong thời gian tới. Tuy vậy, Daly, Goolsbee và Thống đốc Fed Adriana Kugler đều cho rằng Fed không thể đưa ra quyết định ngay lập tức về các chính sách chưa được triển khai. Họ đang theo dõi chặt chẽ dữ liệu sắp tới để đưa ra các quyết định về lãi suất.

Trong hai tuần tới, sẽ có nhiều báo cáo quan trọng, bao gồm báo cáo thị trường việc làm hàng tháng vào cuối tuần này và báo cáo lạm phát tiêu dùng tháng 11 được công bố vào tuần sau. Thống đốc Fed Christopher Waller đã chia sẻ rằng ông nghiêng về việc cắt giảm lãi suất trong tháng này. Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng sẽ có bài phát biểu trước thềm cuộc họp chính sách tháng 12.

Trong bối cảnh này, đồng bảng Anh đã tăng so với đồng USD trong phiên giao dịch vừa qua, sau khi Thống đốc Fed Christopher Waller có những bình luận ôn hòa. Đồng bảng Anh đóng cửa phiên giao dịch tăng 0,16%, đạt mức 1,2678 USD, mặc dù trong ba tháng qua, đồng bảng đã giảm 3,33% so với đồng USD. Đồng EUR cũng tăng nhẹ so với đồng USD, trong khi tình hình chính trị bất ổn tại Pháp đang tiếp tục diễn ra.

Đồng USD, tuy nhiên, lại tăng giá trong đầu phiên giao dịch khi dữ liệu cho thấy số lượng việc làm tại Mỹ tăng trưởng ổn định trong tháng 10, trong khi tỷ lệ sa thải giảm. Mặc dù các quan chức Fed không đưa ra bất kỳ thông tin mới nào về hướng đi trong cuộc họp lãi suất tháng 12, đồng USD vẫn có sự điều chỉnh nhẹ. Đồng USD giảm so với đồng yên Nhật Bản xuống mức 149,55 yên, trong khi đồng EUR giữ ổn định so với đồng yên Nhật ở mức 157,12 yên. Các nhà giao dịch hiện tin rằng Nhật Bản có thể sẽ tăng lãi suất trong tháng này.

Tỷ giá USD hôm nay trong nước

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước niêm yết trong phiên giao dịch sáng nay là 24.260 VND/USD, tăng 20 đồng so với phiên cuối tuần trước.

Biên độ tỷ giá mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch dao động từ 23.046 đến 25.473 VND/USD, với mức tỷ giá trần và sàn theo quy định là +/- 5%.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cho mức mua vào là 23.400 VND/USD, còn mức bán ra là 25.450 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD niêm yết tại Vietcombank hiện là 25.140 VND/USD (mua vào) và 25.473 VND/USD (bán ra), lần lượt tăng 19 đồng và 21 đồng so với phiên trước. Còn tại VietinBank, tỷ giá mua vào và bán ra USD ghi nhận ở mức 25.075 VND/USD và 25.473 VND/USD.

Tại Techcombank, giá USD mua vào là 25.145 VND/USD và bán ra là 25.473 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay dao động ở mức 25.610 VND/USD (mua vào) và 25.720 VND/USD (bán ra), không thay đổi so với phiên trước.

Do đó, giá USD mua vào trên thị trường tự do hiện cao hơn giá mua vào tại các ngân hàng thương mại tới 535 đồng, trong khi chênh lệch giá bán ra giữa các ngân hàng và thị trường tự do là ít nhất 247 đồng.

Trong phiên giao dịch ngày 3/12, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Cụ thể, NHNN đã chào thầu 10.000 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày và lãi suất 4%/năm. Toàn bộ số tiền này đã được trúng thầu.

Bên cạnh đó, NHNN phát hành 2 loại tín phiếu với kỳ hạn 14 ngày và 28 ngày. Cả hai loại tín phiếu này đều trúng thầu 100%, với tín phiếu kỳ hạn 14 ngày đạt 1.300 tỷ đồng và lãi suất 3,95%, còn tín phiếu kỳ hạn 28 ngày đạt 3.500 tỷ đồng và lãi suất 4%.

Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 1/12 là 4,17%, tăng 1,06% so với phiên trước. Các kỳ hạn khác ghi nhận lãi suất như sau: 4,41% cho kỳ hạn 1 tuần, 4,55% cho kỳ hạn 2 tuần, và 4,44% cho kỳ hạn 1 tháng.