Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 5/12/2024: Đồng USD giữ ở mức ổn định Tỷ giá USD hôm nay 5/12/2024: NHNN công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 2 đồng, hiện ở mức 24.262 đồng. Chỉ số US Dollar Index (DXY) giảm 0,02%, xuống 106,34.

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác nhìn chung ít thay đổi, quanh mức 106,34 theo ghi nhận lúc 7h15 (giờ Việt Nam).

So với phiên trước đó, tỷ giá euro so với USD tăng 0,04%, đạt 1,0516. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,01% xuống 1,2700. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,16% ở mức 150,38.

Theo Investing, USD hiện ít thay đổi vì khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 vẫn được duy trì trong bối cảnh có dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang chậm lại.

Chỉ số DXY đi ngang ở mức 106,34 trong bối cảnh dữ liệu hôm qua không làm lung lay kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào cuối tháng này.

Bảng lương tư nhân của Mỹ tăng ở mức vừa phải vào tháng 11, nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng, trong khi tiền lương hàng năm của người lao động không thay đổi việc làm đã tăng nhẹ lần đầu tiên sau 25 tháng.

Báo cáo của ADP cho thấy bảng lương tư nhân tăng 146.000 việc làm vào tháng trước sau khi tăng 184.000 việc làm đã được điều chỉnh giảm vào tháng 10. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò dự báo việc làm tư nhân tăng 150.000 việc làm sau khi tăng 233.000 việc làm được báo cáo trước đó vào tháng 10.

Cùng lúc đó, hoạt động của khu vực dịch vụ đã chậm lại vào tháng 11 sau khi ghi nhận mức tăng lớn trong những tháng gần đây. Chỉ số nhà quản lý mua hàng phi sản xuất của Viện Quản lý Cung ứng đã giảm xuống 52,1 vào tháng trước sau khi tăng vọt lên 56,0 vào tháng 10, mức cao nhất kể từ tháng 8/2022. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo PMI dịch vụ giảm xuống còn 55,5.

Theo FedWatch của CME, hợp đồng tương lai quỹ liên bang đã nâng khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản (bps) trong tháng này lên 78%, từ mức 73% vào cuối thứ 3, đồng thời giảm khả năng tạm dừng nới lỏng xuống còn 22% từ mức 27% của ngày hôm trước.

Ông Vassili Serebriakov, chiến lược gia ngoại hối tại UBS, cho rằng khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa vào tháng 12, điều này có thể gây áp lực chiến thuật lên đồng bạc xanh vì thị trường đã mua USD từ lâu rồi. Trừ khi dữ liệu của Mỹ thực sự xấu đi, thì bất kỳ sự suy yếu nào của đồng USD cũng sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Đồng USD tăng nhẹ sau khi Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem cho biết hôm qua rằng ông hy vọng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất. Musalem sẽ là người bỏ phiếu trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang vào năm tới. Chủ tịch Fed Jerome Powell sau đó dường như đã ra tín hiệu ủng hộ tốc độ cắt giảm lãi suất chậm hơn trong tương lai, lưu ý rằng nền kinh tế hiện mạnh hơn so với kỳ vọng của ngân hàng trung ương vào tháng 9 khi bắt đầu nới lỏng.

Tỷ giá USD hôm nay trong nước

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 5/12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 2 đồng, hiện ở mức 24.262 đồng.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Giá bán USD ở các ngân hàng thương mại hầu hết niêm yết tại 25.452 đồng/USD. Cụ thể, tại Vietcombank, tỷ giá USD không cập nhật mới, vẫn giữ là 25.119 - 25.452 đồng/USD, mua vào và bán ra.

Tại BIDV, tỷ giá đổi USD sang VND khép lại thứ Hai ngày 2/12 giảm 2 đồng giá chiều mua và giữ nguyên giá bán so với công bố của phiên trước, hiện là 25.150 - 25.452 đồng/USD.

Trong khi đó, Techcombank hiện là 25.130 - 25.452 đồng/USD, cộng thêm 44 đồng vào giá mua và giữ nguyên giá bán so với phiên trước.

Tại Eximbank, tỷ giá USD không cập nhật mới vẫn giữ ở 23.721- 25.452 đồng/USD.

Còn ACB niêm yết ở mức 24.160 đồng/USD - 25.452 đồng/USD (mua vào - bán ra), cộng thêm 30 đồng vào chiều mua còn chiều bán không đổi so với phiên trước.