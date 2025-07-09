Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 7/9/2025: Giá USD tự do sắp chạm mốc 27.000 đồng Tỷ giá USD hôm nay 7/9/2025: Đồng USD trên thị trường quốc tế trải qua một tuần suy yếu, giá USD tự do trong nước sáng nay (7/9) sắp chạm mốc 27.000 đồng.

Tỷ giá USD trong nước

Sáng 7/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.248 VND/USD, tăng 10 đồng so với mức niêm yết trước đó. Tại Sở giao dịch NHNN, tỷ giá tham khảo được điều chỉnh ở mức 24.036 VND/USD (mua vào) và 26.460 VND/USD (bán ra).

Trái ngược với xu hướng thế giới, tỷ USD tại các ngân hàng thương mại trong nước ghi nhận đà tăng nhẹ:

Vietcombank: điều chỉnh lên mức 26.160 - 26.510 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng ở chiều mua vào và 5 đồng ở chiều bán ra so với cuối ngày 6/9.

BIDV: niêm yết ở mức 26.140 - 26.500 VND/USD.

VietinBank: giữ mức bán ra cao ở 26.510 VND/USD.

Đáng chú ý, giá USD tự do duy trì xu hướng đi ngang, không có sự biến động so với phiên giao dịch trước đó. Tỷ giá USD chợ đen được giao dịch ổn định quanh mốc 26.814 - 26.914 VND/USD.

Tỷ giá USD thế giới

Trên thị trường quốc tế, đồng USD chịu áp lực giảm mạnh trong tuần qua. Chỉ số Dollar Index (DXY) - đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ 6 tiền tệ chủ chốt - giảm 0,62% xuống 97,74 điểm.

Nguyên nhân chính khiến USD suy yếu bắt nguồn từ:

Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất: Hàng loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là báo cáo thị trường lao động yếu hơn dự báo, củng cố kỳ vọng của giới đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ để ứng phó với nguy cơ suy thoái.

Lo ngại về tính độc lập của Fed: Những bất ổn chính trị và sức ép từ chính phủ Mỹ lên ngân hàng trung ương làm dấy lên tâm lý thận trọng, gia tăng áp lực bán ra với đồng USD.

Diễn biến tuần qua của USD trên thị trường thế giới được mô tả là một chuỗi ngày biến động mạnh. Đồng bạc xanh lao dốc vào cuối tuần sau báo cáo việc làm không như kỳ vọng, gần như "bảo đảm" cho một đợt cắt giảm lãi suất trong tháng 9.

Giới phân tích nhận định, áp lực giảm giá của USD trên toàn cầu vẫn sẽ là yếu tố chủ đạo trong các phiên giao dịch tới. Quyết định sắp tới của Fed về lãi suất sẽ là điểm then chốt định hình hướng đi của đồng bạc xanh.

Trong nước, tỷ giá được kỳ vọng sẽ tiếp tục biến động trong một biên độ ổn định, dưới sự điều hành của NHNN. Khoảng chênh lệch giữa tỷ giá ngân hàng và tỷ giá chợ đen thu hẹp cho thấy tính thanh khoản trên thị trường tự do đã được cải thiện.

Mặc dù chịu ảnh hưởng từ làn sóng bán tháo trên thị trường thế giới, thị trường ngoại tệ trong nước vẫn duy trì được sự ổn định nhờ các biện pháp điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt. Các nhà đầu tư được khuyến cáo theo dõi sát các động thái từ Fed và diễn biến cung - cầu ngoại tệ trong nước để đưa ra quyết định phù hợp.