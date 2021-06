Tỷ lệ giải ngân vốn vay nước ngoài của Nghệ An thuộc tốp trên cả nước

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Tỷ lệ giải ngân rất thấp



Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy: Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện vốn đầu tư công trung, dài hạn nhưng việc giải ngân của các địa phương gặp nhiều khó khăn, thấp hơn hẳn tỷ lệ giải ngân cùng kỳ năm 2020. Nhiều địa phương có tỷ lệ giải ngân bằng không.

Đến 31/5, vốn đã giải ngân là 1.100,66 tỷ đồng, bằng 1,73% dự toán. Mới có 15/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 3% là Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Bạc Liêu. Và có tới 37 địa phương có tỷ lệ giải ngân 0%.