U15 Sông Lam Nghệ An gặp U15 Câu lạc bộ Viettel: Kỳ phùng địch thủ

(Baonghean.vn) -Như vậy là trận bán kết đầu tiên của Giải Bóng đá U15 Quốc gia 2023 sẽ là màn đọ sức giữa U15 Sông Lam Nghệ An và U15 Câu lạc bộ Viettel. Đây là cuộc đối đầu giữa những lò đào tạo trẻ xuất sắc nhất cả nước hiện nay và hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn.

Bỏ qua phong độ thiếu thuyết phục tại vòng đấu loại, U15 Câu lạc bộ Viettel càng thi đấu càng hay tại vòng chung kết. Điều này có được một phần là do sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo của đội bóng ngành Quân đội. Với việc huấn luyện viên Nguyễn Thăng Long lên thay thế huấn luyện viên Nguyễn Minh Tiến đã giúp cho U15 Câu lạc bộ Viettel tiến bộ rất nhiều trong thời gian qua.

Đầu tiên đó chính là hàng phòng ngự của U15 Câu lạc bộ Viettel. Từ việc để thủng lưới 13 bàn sau 8 trận tại vòng loại thì các học trò huấn luyện viên Nguyễn Thăng Long chỉ để thủng lưới 4 bàn sau 4 trận tại vòng chung kết năm nay. Trong đó, có 2 trận hàng phòng ngự U15 Câu lạc bộ Viettel giữ sạch lưới.

U15 Câu lạc bộ Viettel dễ dàng giành chiến thắng 3-1 trước U15 Tây Ninh tại tứ kết. Ảnh tư liệu: VFF

Tuy vậy, hàng phòng ngự vẫn chính là điểm yếu nhất của U15 Câu lạc bộ Viettel ở giải đấu năm nay. Ở trận gặp U15 PVF tại bảng C, chính sự mất tập trung của hàng thủ đã khiến thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thăng Long bị thua ngược trong 30 phút cuối của trận đấu. Tương tự là bàn thua trong trận gặp U15 Tây Ninh tại vòng tứ kết vừa qua, mặc dù có rất đông quân số bên phần sân nhà nhưng hàng thủ của U15 Câu lạc bộ Viettel vẫn để cho 2 cầu thủ của đối phương dễ dàng xuyên phá và ghi bàn. Do đó, nếu hàng công của U15 Sông Lam Nghệ An thi đấu đúng sức mình thì họ hoàn toàn có thể xuyên thủng được đội bóng trẻ ngành Quân đội.

Trái ngược với hàng phòng ngự, thì hàng tiền vệ chính là điểm đáng sợ nhất của U15 Câu lạc bộ Viettel. Với việc thi đấu với sơ đồ 5 tiền vệ thì đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thăng Long thường lấn lướt hơn các đối thủ ở khu vực trung tuyến. Đặc biệt, khi trong đội hình họ có những cá nhân xuất sắc như Đội trưởng Trần Hồng Kiên, Hoàng Văn Thái hay Nguyễn Bá Hồng Việt. Ở trận gặp U15 Tây Ninh vừa qua, chính sự xuất sắc của bộ đôi Hồng Kiên và Hồng Việt đã giúp cho U15 Câu lạc bộ Viettel giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

Ngoài ra, một cái tên khác cũng rất đáng chú ý đó là Nguyễn Gia Hưng, đây chính là cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn Giải Bóng đá U15 Quốc gia năm nay với 4 bàn thắng. Do đó, hàng tiền vệ của U15 Sông Lam Nghệ An sẽ phải nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các đồng đội nếu không muốn bị thất thế ở trận đấu này.

Về phía U15 Sông Lam Nghệ An, gánh nặng tâm lý của các học trò huấn luyện viên Ngô Quang Trường phần nào đã được giải tỏa sau chiến thắng 2-1 trước U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Do đó, lối chơi của các cầu thủ trẻ xứ Nghệ ở trận đấu này được dự báo là sẽ khoáng đạt và nguy hiểm hơn rất nhiều. Vẫn là những cái tên quen thuộc như Đội trưởng Lê Tấn Dũng, tiền vệ Hồ Hữu Nhật Sang, Trần Đồng Thức hay hậu vệ Trần Phúc Tá. Trong đó, Đội trưởng Lê Tấn Dũng chính là niềm hy vọng của U15 Sông Lam Nghệ An khi đã ghi được 3 bàn thắng tại vòng chung kết năm nay.

Chiến thắng 2-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ giúp cho các cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An trút bỏ được gánh nặng tâm lý. Ảnh tư liệu: VFF

Bên cạnh đó, kinh nghiệm của huấn luyện viên Ngô Quang Trường cũng sẽ giúp cho đội bóng xứ Nghệ có những phương án khắc chế được các điểm mạnh của U15 Câu lạc bộ Viettel. Nhất là khi trong tay của vị huấn luyện viên 51 tuổi này đang có một đội hình đồng đều và có chiều sâu. Do đó, chỉ cần các cầu thủ U15 Sông Lam Nghệ An thi đấu đúng sức mình thì họ hoàn toàn có thể vượt qua được đối thủ khó chịu mang tên U15 Câu lạc bộ Viettel.

Trong 3 cuộc đối đầu gần đây nhất giữa 2 đội, U15 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng 2 trận và để thua 1 trận. Chiến thắng đáng nhớ nhất của U15 đội bóng xứ Nghệ chính là chiến thắng sau loạt đá luân lưu tại trận chung kết Giải Bóng đá U15 Quốc gia năm 2019. Hy vọng, các học trò huấn luyện viên Ngô Quang Trường sẽ có 1 trận đấu xuất sắc để tiếp tục có một chiến thắng trước U15 Câu lạc bộ Viettel, qua đó, ghi tên mình vào trận chung kết Giải Bóng đá U15 Quốc gia năm nay.