U19 Sông Lam Nghệ An liệu có san bằng kỷ lục với Hà Nội tại Giải U19 Quốc gia?

(Baonghean.vn) - U19 Sông Lam Nghệ An chỉ còn cách chức vô địch U19 Quốc gia đúng một trận đấu với U19 Thanh Hóa. Sở hữu nhiều nhân tố nổi bật và lợi thế kinh nghiệm liệu thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh có san bằng kỷ lục với Hà Nội tại Giải U19 Quốc gia?

Chiến thắng bằng sự kiên cường và bản lĩnh

Tại Giải U19 Quốc gia 2023, U19 Sông Lam Nghệ An đã thi đấu bằng sự lỳ lợm, chậm rãi. Và giờ đây đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh đang đứng trước ngưỡng cửa giành chức vô địch U19 Quốc gia năm 2023.

Ngọn núi cao nhất mang tên U19 Hà Nội đã được các chân sút xứ Nghệ vượt qua và chính thức đưa đội bóng này trở thành cựu vương U19 Quốc gia. Tuy nhiên phải nói rằng chiến thắng của U19 Sông Lam Nghệ An trước U19 Hà Nội là một chiến thắng khó khăn và đầy quả cảm của các học trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh.

Trở lại trận cầu đinh này, không nằm ngoài sự kỳ vọng của các cổ động viên, cuộc đối đầu giữa hai đội bóng giàu thành tích bậc nhất Giải U19 Quốc gia đã diễn ra đầy hấp dẫn và kịch tính.

Hiệp đấu thứ nhất, chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của U19 Sông Lam Nghệ An. Trong sơ đồ 4-2-3-1 do huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh xây dựng, với trục dọc gồm Văn Bắc, Quang Vinh và Văn Quý. 3 cầu thủ này đã tạo thành bộ khung vững chắc, là đòn bẩy để đồng đội khoan phá khung thành U19 Hà Nội. Không kiểm soát bóng quá nổi trội, nhưng U19 Sông Lam Nghệ An đã thể hiện lối chơi đầy hợp lý, vừa tạo được sức ép đủ lớn để hàng thủ đối phương lộ sơ hở, vừa giảm tải được áp lực cho tuyến dưới.

Minh chứng là trong 45 phút đầu tiên, các học trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh sở hữu 3 cú sút trúng đích, 1 trong số đó được chuyển hóa thành bàn thắng. Nhận thấy hệ thống phòng thủ của U19 Hà Nội chơi kỷ luật, kín kẽ, ban huấn luyện U19 Sông Lam Nghệ An yêu cầu các học trò mạnh dạn sút xa khi có thời cơ. Đấu pháp hợp lý đó của ban huấn luyện xứ Nghệ đã giúp Văn Quý mở được tỷ số từ pha ra chân ở ngoài vòng cấm đối phương.

Sau bàn thắng dẫn trước U19 Sông Lam Nghệ An vẫn thi đấu đầy chững chạc và chủ động kiểm soát trận đấu. 2 tiền vệ trung tâm là Văn Bắc và Quang Vinh thể hiện vai trò rất rõ khi lấn át hàng tiền vệ của Hà Nội. Đội bóng của huấn luyện viên Dương Hồng Sơn không có nhiều bóng để triển khai tấn công. Bên cạnh đó các tuyến cũng bị các cầu thủ xứ Nghệ chia cắt và điều đó mang đến một hiệp đấu thành công cho đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh.

Tuy nhiên bước sang hiệp 2 “gió đã đổi chiều”, U19 Sông Lam Nghệ An mất quyền nắm thế chủ động trận đấu. Một số cổ động viên cho rằng U19 xứ Nghệ không nên co cụm phòng thủ trong hiệp 2, để rồi đánh mất thế trận và chịu bàn gỡ hòa ở phút bù giờ của trận đấu. Tuy nhiên đấu pháp do ban huấn luyện U19 Sông Lam Nghệ An đưa ra không sai. Bởi trong hiệp đấu này, đội trưởng Văn Bắc bị chấn thương, không thể thi đấu. Điều đó ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát bóng nơi tuyến giữa của đội bóng xứ Nghệ. Ngoài ra, trong 45 phút đầu tiên các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh đã bung sức quá nhiều và phải thi đấu dưới tiết trời nắng nóng khắc nghiệt, nên thể lực bị bào mòn đáng kể. Vì vậy, việc chuyển đổi chiến thuật từ tấn công sang phòng thủ phản công là phương án có thể hiểu được.

U19 Hà Nội mặc dù làm chủ thế trận trong hiệp 2, nhưng không tạo ra quá nhiều cơ hội. Đội bóng của huấn luyện viên Dương Hồng Sơn chỉ thực hiện được 4 cú sút trúng đích ở hiệp đấu này. Tuy nhiên một sai lầm đến từ cá nhân trong phút bù giờ cuối cùng của U19 Sông Lam Nghệ An đã giúp Hà Nội có bàn cân bằng tỷ số.

Những tưởng tinh thần các cầu thủ xứ Nghệ sẽ sụp đổ, khi trận đấu được đưa đến loạt đá luân lưu đầy cân não. Tuy nhiên với bản lĩnh, sự kiên cường, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh đã vượt qua U19 Hà Nội để giành quyền vào chơi trận chung kết U19 Quốc gia 2023. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đẩy U19 Hà Nội trở thành cựu vương tại giải đấu năm nay.

Đứng trước ngưỡng cửa thiên đường

Sau khi mở được cánh cửa khó nhất mang tên U19 Hà Nội, U19 Sông Lam Nghệ An chỉ còn cách chức vô địch đúng bằng một trận thắng. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh trong trận chung kết là U19 Thanh Hóa. Đây là đội bóng không còn lạ lẫm với các cầu thủ xứ Nghệ. Bởi tại vòng bảng U19 Sông Lam Nghệ An đã từng hòa 1-1 với đội bóng láng giềng.

Tuy nhiên phải khẳng định rằng U19 Thanh Hóa dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên ngoại Svetislav càng chơi càng hoàn thiện. Trong tay ông thầy người Serbia sở hữu những nhân tố khá chất lượng như Ngọc Mỹ, Tiến Đạt, Thanh Nam. Cùng với lực lượng đồng đều trải dài ở cả 3 tuyến, huấn luyện viên Svetislav mang đến cho đội bóng xứ Thanh lối chơi đầy thực dụng và hiệu quả. Điều đó được thể hiện qua kết quả tại vòng chung kết U19 Quốc gia năm nay.

Cụ thể, U19 Thanh Hóa băng băng tiến đến trận chung kết với hiệu suất ghi bàn rất cao (11 bàn thắng, sau 5 trận). Những dữ liệu đó cho thấy để đánh bại được đối thủ này không phải là điều dễ dàng.

Tuy nhiên nếu xét về từng cá nhân cụ thể và cách xây dựng lối chơi, thì U19 Sông Lam Nghệ An vẫn được đánh giá có phần nhỉnh hơn. Điều này được thể hiện trong cuộc đối đầu giữa hai đội tại vòng bảng. Thống kê cho thấy, U19 Sông Lam Nghệ An kiểm soát bóng tới 59%, với 14 pha dứt điểm, trong đó có 5 lần trúng đích. Trong khi đó Thanh Hóa chỉ có tổng cộng 4 pha dứt điểm. Điều này chỉ ra rằng, nếu U19 Sông Lam Nghệ An biết chắt chiu hơn những cơ hội do mình tạo ra thì hoàn toàn có thể làm chủ được cuộc chơi khi đối đầu với đội bóng láng giềng.

Cũng theo thông tin từ đội bóng, Văn Bắc đã hồi phục trở lại sau khi bị choáng và phải thay ra ở trận bán kết. Anh hoàn toàn có thể xuất phát trong đội hình chính thức của U19 Sông Lam Nghệ An. Các cầu thủ còn lại đều đang đạt được trạng thái thể lực khá tốt.

Với thực lực và bề dày kinh nghiệm mà đội bóng xứ Nghệ đã có, khán giả xứ Nghệ kỳ vọng U19 Sông Lam Nghệ An sẽ vượt qua được ngưỡng cửa thiên đường, để san bằng kỷ lục vô địch U19 Quốc gia mà U19 Hà Nội đang nắm giữ.