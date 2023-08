U9 Sông Lam Nghệ An và giải pháp phòng tránh gian lận tuổi

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sau những lùm xùm về nghi vấn gian lận tuổi, U9 Sông Lam Nghệ An đã đưa ra được những giải pháp hữu hiệu nhằm tránh để xảy ra sự việc tương tự.

U9 Sông Lam Nghệ An mở màn giải U9 Quốc gia 2023 bằng trận thắng trước U9 U9 Luxcom Ngọc Hùng. Ảnh: PV

Mới đây, khi tham gia Giải U11 Quốc gia 2023, U11 Sông Lam Nghệ An gặp rắc rối về nghi vấn gian lận tuổi. Điều này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ nhí xứ Nghệ .

Sau những lùm xùm nói trên, khi U9 Sông Lam Nghệ An tham dự Giải U9 Quốc gia năm 2023, Ban lãnh đạo Câu lạc bộ xứ Nghệ đã đưa ra nhiều giải pháp để tránh xảy ra tình trạng gian lận tuổi cầu thủ.

Ông Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An khẳng định, câu lạc bộ luôn cầu thị và muốn chứng minh sự trong sạch khi tham gia các giải trẻ.

Trước thềm Giải U9 Quốc gia năm 2023, Sông Lam Nghệ An đã tiến hành rà soát, xác minh, đánh giá lại hồ sơ của tất cả các cầu thủ thuộc U9. Đặc biệt, nhằm tránh tình trạng kiện cáo nhân sự giữa các đội trong quá trình tham dự giải, Sông Lam Nghệ An đã đưa ra được giải pháp tối ưu để vấn đề này không còn xảy ra như trước đó.

Ông Nghĩa cho hay: “Sau khi chúng tôi đã chọn lựa được những cháu U9 hội đủ điều kiện để thi đấu tại Giải U9 Quốc gia năm 2023. Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tiến hành tập hợp tất cả hồ sơ của các cháu gồm, Giấy khai sinh bản gốc, học bạ, giấy xác nhận của chính quyền địa phương, mã định danh, cam kết của gia đình...

Sau đó, chúng tôi đã gửi đến Sở Tư pháp và đề nghị sở này kiểm tra, xác minh tính chính xác của các hồ sơ nói trên. Khi hồ sơ đã chắc chắn hợp lệ, các cầu thủ mới được đăng ký thi đấu tại Giải U9 Quốc gia năm 2023. Qua cách làm này, chúng tôi muốn chứng minh rằng, công tác nhân sự tại U9 Sông Lam Nghệ An hoàn toàn minh bạch, để tạo tâm lý thoải mái, tự tin cho các cầu thủ khi tham gia giải”.

Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2023 diễn ra từ ngày 12 - 22/8 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh. Giải do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phối hợp tổ chức. Tham dự giải có 16 đội bóng: Phú Thọ, Bắc Ninh, T&T Bắc Giang, Kelme Quảng Ninh, HYS Hà Nội, CLB Hà Nội, Hải Phòng, Việt Hùng Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Đắk Nông, Kon Tum, Bình Phước, PSFC Gia Lai, Luxcom Ngọc Hùng, Thuận An Bình Dương, Văn Tâm Đồng Nai. Các đội bốc thăm chia làm 4 bảng, thi đấu theo thể thức, chọn hai đội có thành tích xuất sắc nhất mỗi bảng vào thi đấu tứ kết. Các đội thắng ở Tứ kết sẽ thi đấu Bán kết và chọn 2 đội thắng bán kết vào thi đấu chung kết.

Tham gia mùa giải năm nay, U9 Sông Lam Nghệ An dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Tiến Quang được xếp ở bảng A cùng các đội, Bắc Ninh, T&T Bắc Giang, Luxcom Ngọc Hùng.

Trọng tài tiến hành kiểm tra nhân sự của U9 Sông Lam Nghệ An trước khi bước vào trận đấu. Ảnh: PV

Tại trận đấu mở màn diễn ra ngày 12/8, U9 Sông Lam Nghệ An khẳng định sức mạnh vượt trội khi giành chiến thắng áp đảo 5-0 trước U9 Luxcom Ngọc Hùng, với các bàn thắng của Nguyễn Hữu Thiên Ân, Phan Bảo Duy, Thái Huy Thạch, Phan Doãn Trí.

Sau khi đội nhà giành chiến thắng huấn luyện viên Nguyễn Tiến Quang chia sẻ: “Trải qua quá trình tập luyện nghiêm túc, bài bản các cháu đã tiến đến giải với tâm lý hoàn toàn tự tin. Trong trận đấu mở màn, các cầu thủ nhí xứ Nghệ đã phát huy được nhiều điểm mạnh, qua đó có màn trình diễn đầy thuyết phục. Tôi đánh giá cao tinh thần thi đấu của các cháu. Sau chiến thắng trước U9 Luxcom Ngọc Hùng, các cháu đang có được sự hưng phấn rất cao và sẽ quyết tâm giành được kết quả khả quan trong những trận tiếp theo”.

Đây mới là lần thứ 3 Giải U9 Quốc gia được tổ chức. Trong 2 mùa giải trước đó, U9 Sông Lam Nghệ An đều giành được chức vô địch, qua đó khẳng định Sông Lam Nghệ An luôn giữ vững truyền thống đào tạo bóng đá trẻ của cả nước.