UBND tỉnh lấy ý kiến một số dự thảo Nghị quyết chuẩn bị trình HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Sau 2 trận thua liên tiếp, đội bóng xứ Nghệ bắt buộc phải có một chiến thắng trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để duy trì hy vọng lọt vào tốp 8. Tuy vậy, đây cũng không phải là điều dễ dàng cho Sông Lam Nghệ An.

Ngủ trong ô tô điện hay xe chạy xăng, dầu đều không được các nhà sản xuất ô tô khuyến khích. Nhưng nếu cần, ngủ trong xe điện vẫn được đánh giá là an toàn hơn.

(Baonghean.vn) - Sáng 5/6, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức khai giảng lớp Tập huấn trình diễn dân gian cho đồng bào dân tộc Mông tỉnh Nghệ An năm 2023.

(Baonghean.vn) - Với 6 lần đội bóng Nhi đồng đoạt chức vô địch Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, huyện Tân Kỳ đã ghi tên mình vào danh sách những địa phương có đóng góp quan trọng trong việc phát hiện, đào tạo những tài năng cho bóng đá tỉnh nhà.

(Baonghean.vn) - Tiền vệ Andrej Nguyễn An Khánh (gốc Đô Lương, Nghệ An) cho biết, anh rất hạnh phúc và tự hào khi được trở về quê hương thi đấu trong màu áo U23 Việt Nam.

(Baonghean.vn) - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Nghệ An năm 2023 diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Năm nay, số lượng thí sinh dự thi đông nhưng tỷ lệ trúng tuyển vào các trường công lập chỉ đạt từ 75 - 80%.

(Baonghean.vn) - Ngày 5/6, vùng đồng bằng Nghệ An nền nhiệt giảm so với các ngày trước. Chiều tối và tối ngày 05/6, khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.