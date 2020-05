UBND tỉnh Nghệ An làm việc với đại sứ quán Nhật Bản, tổ chức JICA và JETRO

Đồng chí Lê Ngọc Hoa tặng quà lưu niệm Ngài Yamada Takio - Tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Ảnh: Phan Tú

Tiếp đón và làm việc với Đoàn, Ngài Yamada Takio, Tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đã nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác tỉnh Nghệ An, đồng thời bày tỏ ngưỡng mộ với mảnh đất và con người Nghệ An, quê hương của lãnh tụ và các nhân sỹ nổi tiếng như Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ Phan Bội Châu…

Tiếp nối truyền thống hữu nghị mà Cụ Phan Bội Châu và Bác sỹ Asaba Sakitaro gây dựng, những năm gần đây, Đại sứ quán Nhật Bản đã đẩy mạnh các hoạt động hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài với tỉnh Nghệ An và đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể như đồng tổ chức Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực Bắc Trung Bộ, Hội nghị Gặp gỡ Nghệ An - Nhật Bản; Ký kết Biên bản hợp tác với JICA và JETRO Nhật Bản vào tháng 9/2019...

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với Ngài Yamada Takio - Tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Ảnh: Phan Tú Đại sứ mong muốn tỉnh Nghệ An tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty Nhật Bản đến đầu tư tại Nghệ An, trong đó có các công ty như Fujitsu và Aeon Mall đang tìm hiểu đầu tư tại tỉnh. Ngài Đại sứ cho biết, Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng của Nghệ An nhằm nâng cao lợi thế thu hút đầu tư, đồng thời đề nghị tỉnh tăng cường các hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản…



Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng được đến thăm Đại sứ quán và gặp gỡ ngài Tân Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, chúc ngài có một nhiệm kỳ thành công rực rỡ, góp phần phát triển hơn nữa mối quan hệ chiến lược toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới.

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin tới ngài Đại sứ về những dấu ấn trong quan hệ hợp tác giữa Nghệ An với các đối tác Nhật Bản trong thời gian vừa qua, như hợp tác hữu nghị với các địa phương Nhật Bản, thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản đến Nghệ An, đặc biệt là lĩnh vực ODA mà Chính phủ Nhật Bản đã dành cho tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, kết quả hợp tác giữa Nghệ An và Nhật Bản vẫn còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng hai bên. Trong thời gian tới, trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội, Nghệ An tiếp tục xem thu hút đầu tư trực tiếp (FDI), vận động nguồn vốn ODA với Nhật Bản là nguồn lực có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa trân trọng chuyển lời của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mời ngài Đại sứ tới thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An để cụ thể hóa các nội dung hợp tác giữa hai bên. Ngài Đại sứ vui vẻ nhận lời và sẽ bố trí thời gian tới thăm Nghệ An vào thời gian thích hợp.

Đoàn công tác của Nghệ An gặp gỡ với đại diện tổ chức JETRO Nhật Bản tại Việt Nam. Ảnh: Phan Tú Sáng cùng ngày, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An cũng đã đến thăm và làm việc với Tổ chức JICA và JETRO Nhật Bản tại Việt Nam.



Trao đổi tại buổi làm việc, ngài Shimizu Akira, tân Trưởng đại diện JICA Hà Nội đánh giá cao các hoạt động hợp tác giữa JICA và tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, hợp tác nông nghiệp giữa tỉnh Nghệ An và JICA được xem là hình mẫu cho sự hợp tác của JICA với các địa phương của Việt Nam. Sự hỗ trợ của JICA cho tỉnh Nghệ An thông qua các dự án ODA đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thiện kết cấu hạ tầng ở Nghệ An. Có thể nói, hoạt động của JICA tại Nghệ An là một trong những biểu hiện sinh động, sâu sắc của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong thời gian vừa qua.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa tặng quà lưu niệm Ngài Nakajima Takeo -Trưởng Đại diện JETRO. Ảnh: Phan Tú

Tại buổi làm việc với JETRO, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đề xuất với ngài Nakajima Takeo, Trưởng Đại diện JETRO về các hoạt động hợp tác song phương trong thời gian tới trên tinh thần thỏa thuận hợp tác đã ký kết. Với tiềm năng nguồn nhân lực dồi dào, giá rẻ, đất đai rộng lớn, nằm ở vị trí địa chiến lược của Việt Nam, tỉnh Nghệ An đề nghị Ngài trưởng đại diện quan tâm hỗ trợ kết nối, giới thiệu các doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tới tỉnh Nghệ An tại các khu công nghiệp VSIP, WHA và Khu công nghiệp Hoàng Mai của Công ty Hoàng Thịnh Đạt.

Ngài Trưởng Đại diện JICA và JETRO cho biết sẽ tới thăm và khảo sát thực tế tại Nghệ An, đồng thời sẽ phối hợp với tỉnh triển khai cụ thể thỏa thuận hợp tác ba bên đã ký, mang lại hiệu quả cao trong thời gian tới.