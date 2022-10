Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

(Baonghean.vn) - Ngày 2/10, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng ban cứu trợ tỉnh đã thay mặt Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ký thư ngỏ gửi tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Nghệ An, kêu gọi chung tay ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo đó, vừa qua do ảnh hưởng của bão số 2, bão số 3 và hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tiếp hứng chịu những trận mưa to đến rất to, gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt là các huyện Kỳ Sơn, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, thị xã Hoàng Mai, Tân Kỳ, Đô Lương, Anh Sơn... gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, tài sản của Nhân dân và các công trình của Nhà nước.

Đến nay, đã có 8 người chết; 8.373 ngôi nhà bị ngập (có thời điểm 30/9/2022 là 17.489 nhà); 1.392 hộ phải di dời; 40 nhà bị thiệt hại trên 70%; 158 nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng; 292 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 66 xóm, bản bị cô lập; 3.971 hộ bị chia cắt...

Nỗi đau mất đi người thân, sự khốn khó của hàng ngàn gia đình phải lâm vào cảnh sống tạm bợ, đói rét do tài sản, nhà cửa bị sụp đổ, cuốn trôi và ngập nước. Hơn lúc nào hết, người dân vùng bị thiên tai lũ lụt đang rất cần sự quan tâm sẻ chia tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” từ các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội.

Phát huy truyền thống đoàn kết và đạo lý “thương người như thể thương thân” của dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trân trọng đề nghị các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh rộng lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng, tích cực ủng hộ chia sẻ khó khăn giúp đỡ Nhân dân các địa phương sớm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, để nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Cứu trợ tỉnh cam kết sẽ chuyển đến giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại trong thời gian nhanh nhất.

Sự ủng hộ của quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm xin gửi vào tài khoản của Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An (số tài khoản: 51010008856666 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An, hoặc số tài khoản: 3751.0.3008897 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An); ủng hộ bằng tiền mặt vật phẩm vui lòng đến cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An - số 02 Phan Đăng Lưu, TP. Vinh (Điện thoại liên hệ 0915232452 - Ông Nguyễn Văn Tào - Trưởng Ban Phong trào).