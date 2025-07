Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/7 Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và các Anh hùng liệt sĩ tại Nghệ An; Đảng bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030…

* Sáng 20/7, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), đoàn công tác do đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Di tích Quốc gia - Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào và Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn.

Các đại biểu thực hiện Lễ tưởng niệm tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 20/7, Đảng bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 để đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 5 năm 2025 - 2030. Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 14 đồng chí.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Mai Hoa

* Chiều 20/7, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 3 tại một số công trình thủy lợi trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra khu neo đậu, tránh trú bão cho tàu cá ở Lạch Vạn. Ảnh: Thành Cường

* Gặp giông lốc trong đêm, bè mảng, mủng của 4 ngư dân xã Hải Lộc (Nghệ An) gặp nạn; nhưng may mắn các ngư dân đều được các phương tiện khác hỗ trợ, cứu vớt đưa vào bờ an toàn sau nhiều giờ trôi dạt trên biển.

Tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Lò – Bến Thủy thăm hỏi, động viên các ngư dân gặp nạn. Ảnh: Lê Thạch

* Các hồ thủy điện Khe Bố, Chi Khê xả nước với tổng lưu lượng lên đến 1.600 m3/s vào chiều 20/7.

Hồ chứa thuỷ điện Chi Khê. Ảnh: Phú Hương

* Chạy đua với bão số 3 Wipha, nông dân Nghệ An cấp tập thu hoạch nông sản.

Nông dân Quỳnh Mai thu hoạch hành lá chạy bão. Ảnh: T.P

* Với những phẩm chất nổi bật cả trong lối chơi lẫn tính cách, đội trưởng Cao Huy Hoàng – tiền vệ U13 Sông Lam Nghệ An đang từng bước vững chắc trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Cao Huy Hoàng (áo vàng) đội trưởng của U13 Sông Lam Nghệ An thi đấu tại Giải U13 Quốc gia 2025. Ảnh: Đức Anh

* Từ một vụ mất xe máy tại Công viên Thanh Niên, Công an xã Hưng Nguyên đã điều tra, bắt giữ 5 thiếu niên liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản.