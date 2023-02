V-League 2023: 3 vòng đấu và những bất ngờ thú vị

(Baonghean.vn) - Bảng xếp hạng tạm thời sau 3 vòng đấu V-League 2023 cho thấy những bất ngờ và thú vị của giải đấu lớn nhất của bóng đá Việt.

Bất ngờ trước hết là 3 vị trí đầu bảng tạm thuộc về 3 đội Hà Nội FC, Thép Xanh Nam Định và Đông Á Thanh Hóa khi họ cùng giành được 7 điểm sau 2 trận thắng, 1 trận hòa và đội bóng Thủ đô được xếp trên do có hiệu số bàn thắng/bại tốt nhất (+3 so với +2 của 2 đội xếp sau).

Hà Nội FC là minh chứng rõ nhất về sự bất ngờ và cả sự tất yếu khi họ vốn là đội bóng thường xuất phát chậm, sau đó mới tăng tốc một mạch về đích. Nhưng mùa này cho thấy một hình ảnh Hà Nội FC vừa quen thuộc, vừa khác biệt khi “nóng máy” rất sớm, một Văn Quyết vừa đạt phong độ cao như thường thấy vừa chứng minh được sự sắc bén trong khâu ghi bàn (4 bàn sau 3 trận, dẫn đầu giải). Hai trận đấu mở màn gặp 2 đối thủ cứng cựa Viettel và Công an Hà Nội, họ đều sớm chứng minh bản lĩnh của đội đương kim vô địch nên việc họ “lướt đi” như hiện nay càng cho thấy đây là ứng viên vô địch số 1 chứ không phải ai khác?

Sau quãng dài luôn nằm trong nhóm chống xuống hạng, mùa này Thép Xanh Nam Định được đầu tư lớn với tham vọng lớn, trở nên cứng hơn, “thép” hơn nên họ giành được 7 điểm sau 3 trận, thậm chí nếu chơi tập trung hơn, đội bóng Thành Nam có thể giành 3 điểm trước Hoàng Anh Gia Lai và “chễm chệ" trên đỉnh bảng. Tất nhiên, vòng 4 tới đây, Thép Xanh Nam Định sẽ được “thử lửa” thực sự khi gặp Viettel trên sân Hàng Đẫy, mọi việc sẽ trở nên rõ ràng hơn, là “thép xịn” hay không/chưa phải thế?

Trong khi đó, Đông Á Thanh Hóa mùa này đưa về ông thầy ngoại Popov và cựu Vua phá lưới Bruno để chứng minh tham vọng và thực tế họ đã làm được điều mong muốn, khi giành được 2 trận thắng, trong đó có 1 trận trên sân khách Khánh Hòa. Tuy vậy, việc họ để đội khách Sông Lam Nghệ An trẻ trung cầm hòa trên sân nhà ở vòng 2 lại cho thấy điều chưa thể vừa lòng là khả năng xuyên phá trước những đội bóng chơi phòng ngự lỳ đòn, tỉnh táo.

Vòng 4 tới đây, Đông Á Thanh Hóa sẽ gặp Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy. Trận đấu này sẽ đưa Hà Nội FC tiếp tục dẫn đầu nếu giành trọn 3 điểm. Nếu có kết quả hòa thì có thể hai đội sẽ níu chân nhau và đội bóng kế tiếp như Thép Xanh Nam Định (nếu có kết quả tốt trước Viettel?) hoặc Bình Định (rất có thể giành 3 điểm dù phải gặp SHB Đà Nẵng trên sân khách) sẽ vượt lên trong cuộc đua tranh thú vị và hấp dẫn này. Trường hợp bất ngờ chủ nhà thua trận, đội bóng của bầu Đoan sẽ “lên ngôi” và “ngự” ở đó cho đến tháng 4 sau quãng nghỉ của V-League.

Ở nhóm cuối bảng, Thành phố Hồ Chí Minh thua cả 3 trận liên tiếp là điều không bất ngờ vì nhiều lẽ. Mùa trước, đội bóng này từng phải "doping thưởng” vô cùng mạnh mẽ để trụ hạng. Mùa này, lình xình nội bộ cũng liên quan đến lương thưởng tiếp tục làm xói mòn lực lượng và niềm tin cần phải có. Hai trong nhiều nguyên nhân đó trên thực tế đã làm cho đội bóng sớm bị nhận diện là một ứng viên xuống hạng và dĩ nhiên họ rất khó để lật ngược thế cờ khi kết quả đang là con số 0 tròn trĩnh. Gần kề với đội bóng này là SHB Đà Nẵng khi 3 trận mới có vẻn vẹn 1 điểm và vòng 4 tới khả năng mất điểm cũng “khả thi” không kém. Mùa trước SHB Đà Nẵng cũng xuất phát chậm, thất vọng. Mùa này thế cuộc cũng không thay đổi là bao nên việc họ vẫn thuộc nhóm “cầm đèn đỏ” xem ra là “mặc định” trong làng bóng dù ông Thanh Hùng có tài xoay xở đến mấy?

Hai đội bóng cùng nhau hòa 3 trận liên tiếp, cùng hiệu số bàn thắng/bại 3/3 và 2/2 là Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An, tạm xếp thứ 8 và thứ 9 nhưng rất có thể họ sẽ sớm tách nhau ra theo hai hướng khác nhau. Hoàng Anh Gia Lai hiện tạm xếp trên do hơn về số bàn thắng (3 so với 2). Rõ ràng, dàn trẻ Hoàng Anh Gia Lai đang chơi hay hơn dàn trẻ Sông Lam Nghệ An khi nhìn vào thực tiễn thi đấu ở các trận gặp Bình Dương và Thép Xanh Nam Định đều trên sân khách của đội bóng phố núi. Một trận thắng sát nút đã đến rất gần với đội bóng này nếu họ giữ được sự tập trung ở những phút cuối. Một trận thua đã được cứu vớt với bàn thắng muộn của Brandao trong trận đấu trên sân Thiên Trường. Những điều đó chứng minh đoàn quân của Kiatisuk đang chơi hay, sinh động, đầy ý chí và dần già họ sẽ tiến bộ, trưởng thành, tin cậy. Ở vòng 4 tới đây, Hoàng Anh Gia Lai sẽ gặp khó trên sân Hàng Đẫy khi đối đầu với Công an Hà Nội, đội bóng vừa để thua 2 trận liên tiếp trước những đội bóng mạnh. Nếu chịu được “nhiệt” như trận đấu ở vòng 3, Kiatisuk và học trò sẽ có cơ hội để thoát cảnh trì trệ vì toàn hòa như vừa qua để bước sang một trang mới.

Ngược lại, dàn trẻ đội bóng thành Vinh đang chơi vô hồn, thiếu sáng tạo, rất khó để hy vọng sự đột phá nào đó trong các trận đấu tới? Vòng 4 gặp Khánh Hòa đang thăng hoa trên sân nhà, không dễ để Sông Lam Nghệ An có 3 điểm. Hiện họ đang tạm xếp thứ 9, nghĩa là đang bị văng ra ngoài top 8 theo kế hoạch nên dứt khoát phải có bước tiến vượt bậc mới mong mọi sự ổn thỏa, không lặp lại màn “thất hứa” xấu hổ như mùa trước.

Tất nhiên, bóng đá là bất ngờ, có thể đúng và không đúng với mọi dự đoán dù là của người am tường nhất, của chuyên gia giỏi hay người hâm mộ đều biết. Mong V-League 2023 sẽ đi từ bất ngờ này tới… bình thường khác, như cách mọi người đang thấy “có tiền là có chiến thắng” và “có tiền nhưng chỉ có… thất bại” như vừa được minh chứng qua 3 vòng đấu nói trên?./.