V-League: Ứng viên vô địch và ứng viên... xuống hạng

(Baonghean.vn) - Hai đội bóng ứng viên vô địch hồi đầu mùa Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An đang trải qua chuỗi ngày buồn, vừa giống nhau vừa khác nhau sau từng vòng đấu, nhất là từ giai đoạn lượt về. Đội bóng của Kiatisuk vừa lập “kỷ lục” buồn 8 trận liên tiếp không biết thắng, trong đó có 3 trận thua liên tiếp ở các vòng 18,19 và 20. Không kém cạnh về sự thất vọng, đội chủ sân Vinh cũng lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu 8 đã qua chỉ có 1 trận thắng, 3 trận hòa và 4 trận thua, trong đó có trận thua đội chót bảng Sài Gòn FC ngay trên thánh địa Vinh ở vòng 20.

Cả hai đội bóng đều có nhiều ngôi sao ở đội tuyển Việt Nam và U23, U20 Việt Nam nhưng lâu nay thi đấu thiếu động lực, thiếu sắc bén, hàng phòng ngự lỏng lẻo, hàng công cùn mằn… nên kết quả thu được thảm hại như vừa nói ở trên không có gì lạ lẫm. Lạ chăng là ở “thượng tầng”, bầu Đức, bầu Bá lâu nay vô cùng im hơi lặng tiếng, không hề có một lời ra tiếng vào, dù là để cổ vũ, động viên, khen thưởng hay thậm chí… mắng mỏ (!).

Chỉ có một điều khác là Sông Lam Nghệ An dám đá, dám thắng Hoàng Anh Gia Lai ngay chính sào huyệt của họ, rồi sau đó lại trở về trạng thái cũ, mất động lực, thiếu gắn kết và thua trận lãng xẹt. Phải chăng, 2 đội bóng này đang rơi vào trạng thái “không trọng lượng” ở V-League và chính nó sẽ tự trôi về đúng nơi, đúng vị trí cần có vào cuối mùa giải đáng quên này?

Phát biểu sau trận thua Viettel trên sân Hàng Đẫy sau vòng 20, Kiatisuk có ý cho rằng “mọi việc sẽ do bầu Đức” trong khi ông bầu vốn không hề kín tiếng này lại vẫn kín như bưng như vừa nói ở trên. Xem như một lò bóng đá, một thương hiệu mạnh đang để mất dần những gì tốt đẹp nhất của mình sau nhiều năm xây dựng.

Và lại nhớ lâu nay, ở Sông Lam Nghệ An, chỉ có duy nhất Huy Hoàng là “người phát ngôn” về những gì liên quan, trong đó, vị huấn luyện viên này đã không sai khi nói rằng “sẽ chơi tốt để tri ân khán giả”. Sân Vinh cũng giảm một nửa giá vé, thậm chí mở cửa tự do cho sinh viên. Nhưng nói là một chuyện, hô hào là một chuyện. Còn thực tế như trong trận đấu vòng 20 gặp Sài Gòn FC, bình luận viên Đài Truyền hình Việt Nam đặt vấn đề “không hiểu sao một hậu vệ đẳng cấp như Ngọc Hải lại dễ dàng để bị qua mặt như thế”, dẫn đến bàn thua thứ 2 của đội nhà trong trận đấu này?

Hãy xem Văn Đức xuyên phá rồi chuyền bóng vào chỗ…không người, hãy xem Đình Tiến chơi tốt đến thế trong 2 trận trước, thì nay lại bặm môi sút bóng lên trời thật vô lý. Bên cạnh đó là Olaha, Sỹ Hoàng…thất thểu, may còn có anh chàng Oseni liên tục lập công trong 3 trận, nhưng đáng tiếc là bàn thắng gần nhất của tiền đạo ngoại này trở nên vô nghĩa khi trước đó, hàng thủ dâng cao và hớ hênh không chỉ một lần, đã “biếu” đến 2 bàn cho đội khách khát điểm nóng rát tâm can…

Các con số thống kê của Ban tổ chức V-League đang cho thấy một thực tế đáng buồn là ngay cả khán giả ruột của Hoàng Anh Gia Lai cũng đang quay đầu với chính đội bóng thân yêu của mình. Trận đấu cao nhất trên sân Pleiku lên tới 10.000 người, nhưng ở vòng 19 chỉ còn 3.000 - 4.000 người cổ vũ. Với kết quả tệ hại ở vòng 20 trên sân Vinh, thật khó để mong Sông Lam Nghệ An kéo được đông đảo khán giả trở lại.

Người hâm mộ sành việc hẳn còn nhớ một ‘truyền thống” rất đáng quên của Sông Lam Nghệ An là thắng đội mạnh, đội vô địch, nhưng hòa hoặc thua đội yếu, đội bét bảng! Đội bóng của Văn Quyến - Như Thuật từng thắng Đồng Tâm Long An ngay trong ngày đội này nhận cúp vô địch hồi nào là một ví dụ. Sông Lam Nghệ An đang thắng như chẻ tre nhưng về sân Vinh lại hòa hoặc thua bạc nhược đội bét bảng đang chạy trụ hạng thì đếm không hết, từ Khánh Hòa, Nam Định tới Sài Gòn FC vừa đây.

Ai đó nói vui là “lấy của người giàu chia cho người nghèo”. Nhưng vui sao nổi với cách chơi tự mình xua đuổi khán giả như vậy, ở ngay chính thánh địa của mình. Đừng nói lý do ở đây khi không chỉ một lần đội bóng dâng cao và làm mồi cho phản công lật ngược thế cờ (các trận gặp Viettel, Đông Á Thanh Hóa, Sài Gòn FC…).

Có thể ai đó nói đó một tai nạn, một trận đấu đáng quên. Nhưng lòng tin thì không cần biện minh, không cần gì hết. Mất lòng tin thì đừng nói lấy lại trong một sớm một chiều, hay sau một trận thắng, kiểu như thắng Hoàng Anh Gia Lai thì người ta cũng có cơ sở để thấy rằng, ai mà không thắng đội bóng đang tuột dốc không phanh nhỉ?

Gay go rồi đó, không chỉ Kiatisuk, mà cả người thắng trận trước đó Huy Hoàng, khi bây giờ họ luôn là “ứng viên” của thất bại, của một suất xuống hạng, của bất ngờ đáng tiếc, đáng quên?