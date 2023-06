Vận động gần 800 triệu đồng hỗ trợ các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin

(Baonghean.vn) - Tại buổi lễ ký kết hợp tác phát triển giữa quận Cầu Giấy (thành phố Hà Nội) và huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An, quận Cầu Giấy đã cam kết hỗ trợ 20 tỷ đồng để địa phương xa nhất của Nghệ An xây dựng trường học.

(Baonghean.vn) - Sáng 16/6, Sở Du lịch Nghệ An tổ chức Lễ phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch Nghệ An năm 2023.

(Baonghean.vn) - Ngày 15/6, Viettel Nghệ An đã tổ chức quay số và tìm ra những chủ nhân may mắn trúng thưởng trong chương trình “Viettel Nghệ An - Đồng hành cùng SEA Games 32”.

(Baonghean.vn) - Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm Trưởng đoàn đã đến viếng, thăm hỏi các cán bộ Công an xã hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ trực chiến tại trụ sở công an xã 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.