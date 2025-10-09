Xây dựng Đảng Văn Kiều: Viết tiếp trang sử hào hùng trên vùng đất giàu tiềm năng Phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động và sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Văn Kiều đang nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Nghệ An.

Văn Kiều – Vùng đất giàu tiềm năng

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và xã tham quan gian hàng nông sản địa phương của xã Văn Kiều. Ảnh: Mai Hoa

Năm 2025 đã ghi một dấu mốc quan trọng khi xã Văn Kiều chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của hai xã Nghi Kiều và Nghi Văn của huyện Nghi Lộc trước đây. Là một trong 82 xã miền núi của tỉnh Nghệ An, Văn Kiều trải rộng trên diện tích tự nhiên 63,46 km2, sở hữu một địa hình đa dạng, vừa có đồng bằng màu mỡ, vừa có đồi núi trập trùng. Chính sự đa dạng này đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên đa sắc và là điều kiện lý tưởng để phát triển nông, lâm nghiệp công nghệ cao.

Một góc xã Văn Kiều. Ảnh tư liệu: Xuân Hoàng

Không chỉ vậy, Văn Kiều còn sở hữu một vị trí địa lý chiến lược khi nằm sát trục đường cao tốc Bắc - Nam, gần các khu công nghiệp lớn như WHA và có các tuyến giao thông quan trọng như Tỉnh lộ N5, Quốc lộ 7C, Quốc lộ 48E đi qua. Đây chính là lợi thế vượt trội để xã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng cánh cửa thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và giải quyết việc làm cho hơn 28.000 người dân địa phương.

Tuy nhiên, tài nguyên quý giá nhất của Văn Kiều chính là con người. Người dân nơi đây vốn mang trong mình những phẩm chất tốt đẹp của người xứ Nghệ: cần cù, sáng tạo trong lao động, hiếu học và giàu truyền thống cách mạng. Đặc biệt, với khoảng 43% dân số là đồng bào theo đạo Công giáo, sự hòa hợp, đoàn kết lương - giáo đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng, là nền tảng vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Hạt nhân lãnh đạo khối đại đoàn kết ấy chính là Đảng bộ xã với 711 đảng viên sinh hoạt tại 46 tổ chức đảng trực thuộc, luôn đi đầu trong mọi phong trào, đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống.

Dấu ấn một nhiệm kỳ vượt khó

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Văn Kiều. Ảnh: CSCC

Nhiệm kỳ 2020-2025 đi qua trong bối cảnh đầy biến động, với những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và đặc biệt là tác động nặng nề của đại dịch Covid-19. Thế nhưng, với ý chí và quyết tâm, dưới sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, Đảng bộ và nhân dân hai xã Nghi Kiều, Nghi Văn (trước khi sáp nhập) đã đoàn kết một lòng, biến thách thức thành động lực, đạt được những thành tựu toàn diện và quan trọng trên mọi lĩnh vực.

Kinh tế là điểm sáng nổi bật trong bức tranh toàn cảnh của nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt mức ấn tượng 7,24%/năm; tổng giá trị sản xuất năm 2025 ước tính đạt 1.688 tỷ đồng, tăng 1,42 lần so với đầu nhiệm kỳ. Con số này không chỉ phản ánh sự tăng trưởng về lượng mà còn cho thấy sự chuyển dịch tích cực về chất, khi tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ ngày càng tăng. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người đã đạt 60,1 triệu đồng/năm, đời sống người dân không ngừng được cải thiện. Nền nông nghiệp của xã cũng phát triển ổn định với nhiều mô hình sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, tạo ra các sản phẩm OCOP 3 sao có thương hiệu như bưởi, cam, dưa lưới.

Gia trại sản xuất trứng gà ác chuẩn VietGAP quy mô lớn của Nghệ An tại xã Văn Kiều. Ảnh tư liệu: PV

Song song với phát triển kinh tế, diện mạo nông thôn đã có sự thay đổi vượt bậc, đặc biệt qua phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Với tổng nguồn vốn huy động lên tới 5.989 tỷ đồng trong 5 năm, xã Nghi Kiều đã vươn lên đạt chuẩn NTM nâng cao, trong khi xã Nghi Văn xuất sắc đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đây là thành quả ngọt ngào từ sự chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân.

Đời sống vật chất được nâng cao đã tạo nền tảng vững chắc để chăm lo toàn diện cho văn hóa - xã hội. Chất lượng giáo dục được khẳng định với 7/7 trường đạt chuẩn Quốc gia, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được đảm bảo, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả, giúp tỷ lệ hộ nghèo giảm bền vững, chỉ còn 4,9% vào cuối nhiệm kỳ.

Để đạt được những thành tựu trên, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được xác định là nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, gắn liền với các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền được nâng lên rõ rệt, đặc biệt trong công tác cải cách hành chính, với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 97%, tạo được sự hài lòng và tin tưởng trong nhân dân.

Khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới

Sáng 9/9, Đảng uỷ xã Văn Kiều tham dự Hội nghị trực tuyến “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ các cấp uỷ và cơ quan Đảng”. Đồng chí Chu Bá Long – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì tại điểm cầu xã. Ảnh: CSCC

Phát huy những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ xã Văn Kiều bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với một tâm thế mới, một khát vọng lớn lao, dẫu biết rằng chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức, nhất là những yêu cầu mới trong công tác quản lý sau sáp nhập.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đã thống nhất mục tiêu chung là tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, quyết tâm xây dựng xã Văn Kiều đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Đại hội đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm cùng 3 khâu đột phá, coi đây là những định hướng chiến lược cho cả nhiệm kỳ. Trọng tâm sẽ là tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, đồng thời tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn với bảo vệ môi trường. Các khâu đột phá chiến lược bao gồm việc nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng chính quyền số và chú trọng công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng đồng bộ để mở rộng kết nối vùng.

Với những chỉ tiêu đầy tham vọng như tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10 - 11%/năm và thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 70,6 triệu đồng/năm, Đảng bộ và nhân dân Văn Kiều đang thể hiện một quyết tâm chính trị cao độ và một khát vọng vươn lên mạnh mẽ, sẵn sàng viết tiếp những trang sử hào hùng trên quê hương giàu tiềm năng.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Văn Kiều nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tổ công tác của tỉnh tặng quà chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Văn Kiều, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Mai Hoa

Đại hội Đảng bộ xã Văn Kiều lần thứ nhất đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là những cán bộ, đảng viên tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và tâm huyết, được kỳ vọng sẽ là hạt nhân lãnh đạo, dẫn dắt toàn Đảng bộ và nhân dân xã nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Ban Chấp hành có nhiệm vụ xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, tạo ra những bước phát triển đột phá cho địa phương.