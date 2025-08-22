Thời sự Xã Văn Kiều đặt mục tiêu trở thành nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2025-2030 Sáng 22/8, Đảng bộ xã Văn Kiều tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Mục tiêu Đại hội Đảng bộ xã hướng tới xây dựng quê hương Văn Kiều ngày càng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.

Chương trình chào cờ tại Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng tham dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Lê Trường Giang - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Chu Thế Huyền - Chánh Thanh tra tỉnh; Dương Đình Chỉnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Lộc. Cùng dự có đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, 220 đảng viên đại diện cho tổng số 715 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Văn Kiều dự đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và địa phương tham dự Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đại hội "5 không", "5 có"

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Văn Kiều nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức trên tinh thần “5 không” và “5 có”.

“5 không”, gồm: Không hoa tươi trang trí, không giấy, không quà, không văn nghệ chào mừng, không liên hoan gặp mặt.

“5 có”, gồm: Có tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên; có ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; có không khí trang nghiêm, dân chủ và thực hành tiết kiệm; có chủ đề, quan điểm, khâu đột phá và có chương trình hành động kèm theo Nghị quyết Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Dấu ấn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ xã Văn Kiều được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất Đảng bộ 2 xã Nghi Kiều và Nghi Văn (thuộc huyện Nghi Lộc cũ). Đảng bộ có 715 đảng viên, sinh hoạt tại 46 tổ chức Đảng trực thuộc.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ 2 xã trước khi sáp nhập và Đảng bộ xã Văn Kiều hiện nay đã quy tụ được sức mạnh đại đoàn kết trong Đảng và sự đồng lòng, nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, con em xa quê, đưa địa phương phát triển.

Đồng chí Chu Bá Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Văn Kiều khai mạc Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt 7,24%/năm. Tổng giá trị sản xuất năm 2025 (giá so sánh năm 2010) ước đạt 1.688 tỷ đồng, tăng 1,42 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Thu nhập bình quân đến năm 2025 đạt hơn 60 triệu đồng/người/năm, tăng 6,8 triệu đồng so với năm 2020. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm (2020 - 2025) tăng mạnh so với giai đoạn 2015 - 2020, ước năm 2025 đạt 1.449 tỷ đồng.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham dự Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chỉ đạo tập trung; trước sáp nhập, xã Nghi Văn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và xã Nghi Kiều đạt chuẩn nông thôn nâng cao. Trên địa bàn, hiện có 11 sản phẩm được xếp hạng OCOP 3 sao, trong đó, có nhiều sản phẩm OCOP khẳng định được thương hiệu trên thị trường.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực. Trên địa bàn xã có 7/7 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%.

Phong trào văn hóa, thể dục, thể thao phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe nhân dân. Quốc phòng - an ninh được củng cố; an ninh, trật tự được đảm bảo, tạo môi trường ổn định thúc đẩy sự phát triển chung của địa phương.

Đồng chí Đinh Thanh Trang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chăm lo toàn diện; góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với hệ thống chính trị ở cơ sở.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”; Đại hội đề ra mục tiêu chung trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; kinh tế - xã hội và hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, có công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp phát triển toàn diện; quốc phòng, an ninh được đảm bảo; sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, giải quyết việc làm được chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao. Quyết tâm xây dựng xã Văn Kiều đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đại hội đã đề ra 32 chỉ tiêu chủ yếu; 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; 3 khâu đột phá; 3 nhóm giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Trần Văn Sao - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã điều hành thảo luận tại Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đại hội đã thông qua các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Văn Kiều khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 19 đồng chí và Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 9 đồng chí.

Đồng chí Chu Bá Long được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Văn Kiều, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các đồng chí: Đinh Thanh Trang và Trần Văn Sao được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Văn Kiều, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổ công tác của tỉnh tặng quà chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Văn Kiều, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Mai Hoa

Xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương những nỗ lực và thành tích mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Văn Kiều đạt được trong nhiệm kỳ qua và tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng” của Đảng bộ xã cùng với tổ chức bộ máy để vận hành các nhiệm vụ chính trị thông suốt, hiệu quả.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Mai Hoa



Đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị của Đảng bộ xã về những hạn chế, yếu kém; Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đại hội tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, nghiên cứu, phân tích rõ nguyên nhân của những hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan, bài học kinh nghiệm để có giải pháp khắc phục khả thi ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu: Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện; chính quyền gần dân, hiệu lực, hiệu quả; quyết tâm xây dựng xã Văn Kiều phát triển bền vững, văn minh, hiện đại và đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; đồng chí Võ Thị Minh Sinh đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Văn Kiều phát huy cao độ tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và xã tham quan gian hàng nông sản địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đây chính là xây nền cho mọi thành công. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là ngọn lửa tiên phong, là tấm gương sáng trong hành động; xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm - tầm - trí - đức, hết lòng, hết sức vì nhân dân; dám nghĩ để mở đường, dám làm để tạo đột phá, dám chịu trách nhiệm để giữ vững niềm tin. Và thước đo cao nhất, bất biến, không gì thay thế được, chính là hiệu quả công việc và sự tín nhiệm của Nhân dân.

Xã Văn Kiều phải lấy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện làm trục xoay, coi khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương như “đánh thức kho báu” ngay trên mảnh đất quê hương mình. Tập trung phát triển các ngành kinh tế theo chiều sâu, tạo động lực tăng trưởng bền vững, với 2 trụ cột chính là phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp công nghệ cao như Báo cáo Chính trị tại Đại hội đã xác định.

Các đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Cần đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số vào toàn bộ chuỗi giá trị: từ sản xuất, chế biến sâu đến xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Liên kết chặt chẽ giữa nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp để tiềm năng địa phương trở thành chuỗi giá trị cao. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao thu nhập, nâng tầm đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, để xã Văn Kiều bứt phá vững chắc trong thời gian tới.

Đồng thời, xã Văn Kiều cần chú trọng phối hợp quy hoạch vùng, liên kết các xã kề cận để trở thành trung tâm vùng, mở rộng không gian, tăng cơ hội cùng phát triển.

Tiếp tục chăm lo toàn diện các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, chăm lo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, coi đó là gốc rễ của sự phát triển bền vững. Quan tâm xây dựng một không gian văn hóa lành mạnh, đậm đà bản sắc, nơi mỗi người dân đều mang trong mình niềm tự hào về xã Văn Kiều với những phẩm chất đáng quý: "Đoàn kết để vượt khó, sáng tạo để vươn lên, kiên trì để bền gan, thân thiện để gắn bó, trách nhiệm để phụng sự cộng đồng".

Đồng thời, chăm lo củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh, xây dựng xã an toàn, sạch ma túy, bình yên trong từng thôn, xóm; chủ động phòng ngừa tội phạm, ứng phó hiệu quả với thiên tai, tuyệt đối không để phát sinh “điểm nóng”, phức tạp.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng đặt ra yêu cầu đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, ngay sau Đại hội phải nhanh chóng xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Mỗi mục tiêu phải gắn với những giải pháp cụ thể, mỗi nhiệm vụ phải có người phụ trách và thời hạn hoàn thành; góp phần xây dựng xã Văn Kiều vươn xa, vượt trội, vững bền và văn minh.