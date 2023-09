Văn phòng Tỉnh ủy hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở Con Cuông

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 22/9, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức chương trình trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, người có khó khăn về nhà ở và tặng máy tính, máy in cho cơ quan UBND xã Mậu Đức, huyện Con Cuông.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng, các phòng chuyên môn cùng đại diện lãnh đạo huyện Con Cuông.

Hưởng ứng Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy đã lên kế hoạch, vận dụng tối đa các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà (mỗi căn 50 triệu đồng) cho 10 hộ nghèo, người có khó khăn về nhà ở xã Mậu Đức, huyện Con Cuông; nhằm giúp người nghèo an cư lạc nghiệp, đồng thời góp phần thực hiện thành công chính sách giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội.

Theo đó, Văn phòng Tỉnh ủy đã thành lập tổ công tác, phối hợp với cán bộ chính sách xã Mậu Đức và trưởng thôn, bản đến tận từng hộ gia đình để khảo sát, nắm bắt hiện trạng về nhà ở, hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của các hộ thuộc diện được hỗ trợ.

Đại diện Văn phòng Tỉnh ủy trao hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho 10 hộ nghèo ở xã Mậu Đức, huyện Con Cuông. Ảnh: Thanh Mơ

Để xây dựng những ngôi nhà tình nghĩa đảm bảo tiêu chuẩn “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng), tuổi thọ lâu dài, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, cấp ủy, chính quyền xã đã huy động lực lượng chức năng và vận động người dân địa phương đóng góp công sức để xây dựng nhà; giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Mậu Đức có mái ấm để an cư, ổn định cuộc sống, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Văn phòng Tỉnh ủy trao tặng nhân dân huyện Con Cuông 2.000 lá cờ Tổ quốc. Ảnh: Thanh Mơ

Cũng tại chương trình, Văn phòng Tỉnh ủy đã trao tặng huyện Con Cuông 2.000 lá cờ Tổ quốc và tặng 5 bộ máy tính, 5 bộ máy in cho UBND xã Mậu Đức; nhằm tạo điều kiện cho cán bộ xã nâng cao chất lượng công tác phục vụ bà con tốt hơn, đồng thời thực hiện tốt Kế hoạch số 586-/KH-UBND về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025./.