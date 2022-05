Vì sao Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15A chậm hoàn thành?

Vướng mắc giải phóng mặt bằng

Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15A đi qua xã Xuân Sơn (Đô Lương) có chiều 1,5km trên tuyến đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, vẫn còn vướng mặt bằng của 4 hộ dân ở xóm 1 nên nhà thầu chưa tiếp tục thi công.

Ông Nguyễn Đình Thu - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Sơn cho biết: Đối với 4 hộ còn vướng mắc giải phóng mặt bằng do xác định nguồn gốc đất, địa phương sẽ phối hợp với các ban, ngành tuyên truyền, giải thích cho các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, đồng thời địa phương đề xuất chủ đầu tư đôn đốc đơn vị thi công sớm hoàn thiện công trình để giao thông thông suốt.

Còn tại xã Nhân Sơn (Đô Lương), dự án đi qua địa bàn xã là 5 km, có hơn 30 hộ ảnh hưởng. Sau thời gian dài, việc giải phóng mặt bằng để thi công tuyến Quốc lộ 15A đoạn đi qua địa bàn xã Nhân Sơn vẫn còn vướng mắc. Không có mặt bằng, đồng nghĩa việc thi công bị ngưng trệ, ảnh hưởng đến tiến độ công trình, gây khó khăn cho người, phương tiện tham gia giao thông. Nguyên nhân dẫn đến chậm trễ trong bàn giao mặt bằng ở đây là do địa phương chậm vào cuộc, thiếu quyết liệt, mặc dù người dân ở đây luôn đồng thuận với chủ trương chung.

Nhà nước triển khai dự án, người dân rất đồng thuận. Mong muốn của dân là địa phương sớm thống nhất phương án bồi thường hỗ trợ cho người dân để dự án được sớm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, tạo thuận lợi cho bà con đi lại cũng như phát triển kinh tế. Ông Nguyễn Đình Thương - xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương

Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15A đoạn Km301+500 - Km333+200, đi qua địa phận 7 xã thuộc huyện Đô Lương, gồm các xã: Đà Sơn, Lạc Sơn, Trung Sơn, Xuân Sơn, Minh Sơn, Nhân Sơn, Mỹ Sơn, có tổng số đối tượng bị ảnh hưởng khoảng 353 hộ. Trong đó, 141 hộ có đất ở, 209 hộ đất nông nghiệp. Phần đất nông nghiệp đã hoàn thành. Phần đất ở qua 4 xã: Đã kiểm kê, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất và tiến hành bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, hiện còn vướng mắc đối với các hộ đất ở do giao đất trái thẩm quyền tại xã Nhân Sơn và xã Xuân Sơn.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương liên quan đến công tác tái định cư, đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 với tổng diện tích: 43.444 m2. Hiện đang lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các đối tượng bị ảnh hưởng.

Hiện nay dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15A đoạn qua địa bàn huyện Đô Lương còn vướng mắc cục bộ 3 điểm chưa giải phóng mặt bằng được với tổng chiều dài khoảng 600m. Nguyên nhân vướng mắc là do việc xác định nguồn gốc đất ở địa phương chậm triển khai để tiến hành áp giá đền bù, trong khi đó người dân đã đồng thuận rất cao.

Về khó khăn, vướng mắc đoạn qua xã Xuân Sơn và xã Nhân Sơn (các thửa đất ở do được giao trái thẩm quyền), ngày 12/5/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã có Văn bản số 3352/UBND-CN về việc giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15A đoạn qua huyện Đô Lương; trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện đang hoàn thiện hồ sơ để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15A.

Liên quan đến giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng của dự án, Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương Trần Văn Hiến cho biết: Trên địa bàn huyện có 7 dự án do các sở, ngành làm chủ đầu tư. Đối với Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15A đi qua địa bàn huyện Đô Lương có chiều dài 18km.

Ngay sau khi có văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương đã có văn bản chỉ đạo giao cho các phòng ban, địa phương liên quan để tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đến ngày 30/6 cơ bản bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Ông Trần Văn Hiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương

Vào cuộc quyết liệt

Quốc lộ 15A qua địa bàn Nghệ An là tuyến huyết mạch giao thông quan trọng, kết nối các huyện Nam Đàn, Đô Lương, Tân Kỳ... Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An, tuyến đường này càng trở nên quan trọng trong hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hóa trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, do tuyến đường này có lịch sử lâu đời, lòng đường còn chật hẹp, trên tuyến có nhiều khúc uốn lượn theo khu dân cư, che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng không nhỏ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Sau khi khảo sát, đánh giá, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã lập báo cáo, trình Bộ Giao thông vận tải Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15A đoạn Km301+500 - Km333+200, nhằm góp phần hoàn chỉnh mạng lưới đường bộ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực tuyến đi qua, bảo đảm an ninh, quốc phòng quốc gia, đáp ứng nhu cầu phát triển giao thông trong tương lai.

Dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15A đoạn qua tỉnh Nghệ An được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định 268/QĐ-BGTVT ngày 29/01/2013; phê duyệt điều chỉnh dự án tại các Quyết định số 821/QĐ-BGTVT ngày 29/4/2020 và Quyết định số 2147/QĐ-BGTVT ngày 16/12/2021 với quy mô đường cấp IV đồng bằng, Bnền = 9m, Bmặt = 8m. Chiều dài 31,7km. Dự án có với tổng mức đầu tư: 721.641 triệu đồng.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh, đến nay, đoạn Km315+700 - Km324+500 đã bàn giao đưa vào khai thác sử dụng; Đoạn Km324+500 - Km327+600 và Km330 - Km333+200 đã thi công hoàn thành, đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao đưa vào sử dụng; Đoạn Km301+500 - Km315+700 và Km327+600 - Km330 đã cơ bản hoàn thành phần nền đường và công trình trên tuyến, đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục móng, mặt đường. Dự kiến hoàn thành thảm bê tông nhựa trong tháng 06/2022; hoàn thành dự án trong năm 2022.

Trên thực địa dự án, hiện đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng đoạn Km301+500 - Km315+700 và Km327+600 - Km330; đã bàn giao mặt bằng được 15,83 km/16,4 km, đạt 96%. Cụ thể: Huyện Đô Lương đã bàn giao được 13,49 km/14 km, đạt 94%; Huyện Nam Đàn đã bàn giao được 2,34 km/2,4 km, đạt 98%.

Về tiến độ xây dựng các khu tái định cư, đối với huyện Nam Đàn đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hạ tầng quy hoạch; UBND huyện Nam Đàn đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu. Hiện đang tiến hành các thủ tục thu hồi đất để triển khai xây dựng khu tái định cư. Còn đối với Khu tái định cư thuộc huyện Đô Lương hiện đang triển khai xây dựng.

Dự án đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng, song đoạn đi qua địa bàn huyện Đô Lương vẫn đang vướng mặt bằng khoảng 600m, nằm rải rác ở các xã. Để dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15A hoàn thành rất cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các địa phương và sự đồng thuận của các hộ dân ở các địa phương để hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong thời gian sớm.

Bởi nếu việc bàn giao mặt bằng chậm, tiến độ thi công và hoàn thành dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 15A khó thực hiện, bởi nguy cơ sẽ bị Trung ương điều chuyển nguồn vốn cho các công trình khác có thể xảy ra do thời gian giải ngân vốn đầu tư công chậm.

Thanh Lê