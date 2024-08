Video: Khởi tố 2 đối tượng lừa bán người phụ nữ cùng xã ra nước ngoài làm vợ

Hồng Hạnh - Văn Hậu - 02/08/2024 17:06

Tại Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố 2 đối tượng Lương Thị Mái (SN 1985) và Lương Văn Sỏn (SN 1964) cùng trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn về tội mua bán người. Đây là 2 đối tượng đã lừa bán một người phụ nữ trú cùng xã sang nước ngoài làm vợ.