Vietjet 'Bay cùng giấc mơ hoa' tại Festival hoa Đà Lạt 2019 ​

(Baonghean.vn) - Vietjet là hãng hàng không đầu tiên mở đường bay thẳng TP.HCM/Hà Nội - New Delhi. Cụ thể, đường bay TP.HCM - New Delhi khai thác từ ngày 6/12 với tần suất 4 chuyến/tuần (thứ Hai, Tư, Sáu và Chủ nhật). Đường bay Hà Nội - New Delhi khai thác từ ngày 7/12 với tần suất 3 chuyến/tuần (thứ Ba, Năm và Bảy).