Vinh Hưng: Dân bất an vì sống dưới đường điện 35KV

Dương Cầm - Hồng Phong - 17/08/2025 21:08

Mười bốn hộ dân khối Trung Tiến, phường Vinh Hưng nhà cửa nằm dưới đường điện 35kv, đến nay vẫn chưa hết băn khoăn lo lắng vì cho rằng, đường dây này chạy trên đầu nhà có khoảng cách chưa đảm bảo an toàn so với quy định. Người dân sợ bị phóng điện nguy hiểm đến tính mạng. Chuyên mục Alo NTV kết nối đã nhận được ý kiến phản ánh và trực tiếp tìm hiểu sự việc.