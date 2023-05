Vòng 8 V.League có gì đáng xem?

(Baonghean.vn) - Sau hơn 1 tháng tạm nghỉ, V.League 2023 đã trở lại với những trận đấu thuộc vòng 8. Đây là vòng đấu hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả cả nước những trận cầu hấp dẫn và đầy kịch tính.

1. Ai cản được Đông Á Thanh Hóa

Sau 7 vòng đấu, đội bóng xứ Thanh đang chễm chệ ngôi đầu bảng với thành tích bất bại (5 trận thắng và 2 trận hòa). Dưới thời huấn luyện viên Velizar Popov, Đông Á Thanh Hóa đang trình diễn một lối chơi rực lửa. Họ không chỉ công cường mà hàng thủ còn rất chắc chắn. Do đó, trước một chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai thi đấu thất thường, đoàn quân của huấn luyện viên Velizar Popov vẫn sẽ là những người được đánh giá cao hơn.

Về phía chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai, để có được một kết quả thuận lợi trước đội bóng xứ Thanh thì thầy trò huấn luyện viên Kiatisuk sẽ phải trình diễn một lối đá như đã từng thể hiện trước Câu lạc bộ Viettel. Đó là trận đấu mà đội bóng phố Núi đã thi đấu rất xuất sắc và có được chiến thắng đậm đà 4-1. Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại, để có thể cản được Đông Á Thanh Hóa sẽ là một nhiệm vụ rất khó khăn của thầy trò huấn luyện viên Kiatisuk.

2. Thay tướng đổi vận

Việc Becamex Bình Dương đứng cuối bảng xếp hạng sau 7 vòng đấu là một điều rất bất ngờ. Bởi lẽ họ là đội bóng được đầu tư khá mạnh khi đưa về vua phá lưới V.League 2022 Rimario Gordon. Bên cạnh đó, lực lượng nội binh của đội bóng đất Thủ cũng khá đồng đều với những tuyển thủ như Nguyễn Tiến Linh, Bùi Vỹ Hào...

Trước thành tích bết bát đó, Becamex Bình Dương đã phải 2 lần thay tướng giữa dòng. Sau khi ông Lư Đình Tuấn và Nguyễn Quốc Tuấn không thể chèo lái được con thuyền Becamex Bình Dương, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội bóng đất Thủ. Với kinh nghiệm cầm quân của mình, chắc chắn huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức sẽ mang lại những làn gió mới cho Câu lạc bộ Becamex Bình Dương.

Với thực lực của mình, đội bóng đất Thủ hy vọng việc thay tướng sẽ giúp họ đổi được vận trong chuyến làm khách trước Câu lạc bộ Khánh Hòa. Trong 5 trận gần đây nhất làm khách trên sân 19/8, Becamex Bình Dương đã có 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ thua 1 trận. Do đó, thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức hoàn toàn có thể tự tin một kết quả thuận lợi trước đội bóng phố Biển.

Một đội bóng cũng có huấn luyện viên mới ở vòng đấu này là Câu lạc bộ Công An Hà Nội. Sau khi đạt thoả thuận thanh lý hợp đồng với huấn luyện viên Foiani, đội bóng ngành Công an đã chính thức bổ nhiệm Flavio Da Silva Cruz làm huấn luyện viên trưởng. Việc chỉ phải gặp Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng đấu này sẽ là thuận lợi không nhỏ cho huấn luyện viên Flavio. Sau 7 trận đã đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành chỉ có được 1 trận thắng, 1 trận hòa và để thua tới 5 trận. Do đó, trận đấu này được dự báo sẽ là một chiến thắng cho đội bóng Công an Hà Nội.

3. Chờ đợi những màn trình diễn của các tuyển thủ U22 Việt Nam

Sau một kỳ SEA Games với kết quả chấp nhận được, các tuyển thủ U22 Việt Nam phần nào đã chứng tỏ được những phẩm chất của mình. Và V.League trở lại sẽ là cơ hội quý giá để cho các tuyển thủ U22 Việt Nam được ra sân thi đấu, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm.

Đó là Lê Văn Đô ở Công an Hà Nội, Khuất Văn Khang ở Câu lạc bộ Viettel, Hồ Văn Cường ở Sông Lam Nghệ An hay Nguyễn Ngọc Thắng ở Hồng Lĩnh Hà Tĩnh... Tuy vậy, những tuyển thủ U22 Việt Nam có thể phát huy những phẩm chất tại sân chơi V.League khắc nghiệt hay chỉ là những quân bài dự bị chiến lược? Đó là điều người hâm mộ đang chờ đợi ở chặng đường còn lại của V.League 2023.

4. Ai “cứu” SHB Đà Nẵng

Đội bóng sông Hàn đang rơi vào tình thế cực kỳ nguy cấp khi chỉ giành được 3 điểm sau 7 trận đã đấu. Những ngoại binh chưa đáp ứng được kỳ vọng dù được đánh giá rất cao. Bên cạnh đó là sự sa sút của lực lượng nội binh so với mùa giải năm ngoái chính là nguyên nhân dẫn đến kết quả bết bát này.

Ở trận đấu tới, họ sẽ phải gặp nhà đương kim vô địch Câu lạc bộ Hà Nội. Mặc dù thiếu vắng Đội trưởng Nguyễn Văn Quyết do án treo giò, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Bandovic Bozidar vẫn được đánh giá cao hơn hẳn. Và chiến thắng gần như sẽ nằm chắc trong tay đội bóng Thủ đô trừ khi có “phép màu” xảy ra với đoàn quân huấn luyện viên Phan Thanh Hùng.

Ngoài những trận đấu kể trên, vòng 8 V.League còn sẽ có các cặp đấu hấp dẫn khác như Câu lạc bộ Viettel gặp Topenland Bình Định, Câu lạc bộ Nam Định gặp Câu lạc bộ Hải Phòng hay trận Derby Nghệ Tĩnh giữa Sông Lam Nghệ An gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây đều là các cặp đấu hứa hẹn mang lại những trận cầu quyết liệt và hấp dẫn cho khán giả cả nước./.