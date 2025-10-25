Vụ 'xé vé' trong Pickleball: chàng trai bị bùng tiền Buổi giao lưu theo hình thức xé vé biến thành bài học về niềm tin: cô gái đặt cọc 80 nghìn, chơi xong viện cớ điện thoại hết pin rồi chặn liên lạc. Cộng đồng kêu gọi cọc trước và thanh toán online.

Một buổi giao lưu Pickleball tưởng vui đã khép lại bằng nỗi thất vọng: chàng trai T bị bùng tiền sau khi đồng ý cho một cô gái mới chơi 3 tháng tham gia nhóm theo hình thức “xé vé”. Khoản cọc 80 nghìn đồng không đủ để ngăn kịch bản quen thuộc: viện cớ điện thoại hết pin, hứa chuyển khoản sau rồi chặn liên lạc.

Diễn biến: từ lời mời chơi chung đến bị chặn liên lạc

Theo chia sẻ của T trên mạng xã hội, anh đăng tìm bạn “xé vé” để ghép sân và chia tiền thuê sân. Cô gái trẻ, dễ thương, nói đã chơi Pickleball được 3 tháng, xin tham gia. Để đảm bảo nghiêm túc, T yêu cầu cọc 80 nghìn đồng.

Buổi chơi diễn ra suôn sẻ, không khí hòa đồng. Đến khi kết thúc, cô gái trì hoãn thanh toán phần còn lại với lý do điện thoại hết pin, xin chuyển khoản sau. Sau nhiều lần liên hệ không hồi đáp, T phát hiện mình đã bị chặn. Số tiền không lớn, nhưng cảm giác bị lợi dụng khiến anh bức xúc.

“Xé vé” là gì và rủi ro nằm ở đâu?

Trong cộng đồng, “xé vé” là thuật ngữ chỉ việc ghép người chơi và chia tiền thuê sân. Mô hình này linh hoạt, giúp kết nối nhanh, nhưng dễ phát sinh rủi ro khi thiếu nguyên tắc tài chính rõ ràng.

Lỗ hổng chính: thanh toán sau, không có người chịu trách nhiệm thu – chi.

Điểm dễ bị lợi dụng: lý do kỹ thuật (hết pin, trục trặc chuyển khoản), hẹn trả sau rồi mất liên lạc.

Biện pháp cộng đồng gợi ý: cọc trước, thanh toán online, dùng ứng dụng đặt sân để minh bạch.

Tiếng nói từ cộng đồng và chủ sân

Sau khi T chia sẻ, chủ đề lập tức tạo tranh luận. Một người bình luận: “Thể thao là cầu nối nhưng cũng khiến ta tổn thương nếu lòng tin bị lợi dụng. ‘Xé vé’ là cách hay để kết nối, nhưng cần nguyên tắc rõ ràng, chẳng hạn yêu cầu cọc trước hoặc thanh toán online để tránh rủi ro”.

Một chủ sân Pickleball tại Hà Nội nhấn mạnh: “Chơi kiểu nhóm ‘xé vé’ tự phát rất dễ phát sinh rắc rối, đặc biệt khi không có ai quản lý tài chính. Các nhóm nên áp dụng thanh toán online hoặc sử dụng ứng dụng đặt sân để đảm bảo minh bạch”.

Bảng tóm tắt sự kiện

Hạng mục Chi tiết Hình thức “Xé vé” (ghép sân, chia tiền thuê sân) Khoản cọc 80 nghìn đồng Kinh nghiệm người tham gia Cô gái nói đã chơi 3 tháng Diễn biến sau buổi chơi Viện cớ điện thoại hết pin, hứa chuyển khoản sau Kết cục Bị chặn liên lạc, không thanh toán phần còn lại

Tác động: bài học về quy tắc và sự sòng phẳng

Nhiều ý kiến cho rằng số tiền không lớn, nhưng cách xử sự là vấn đề. Sự việc phản ánh thực tế: nhiều nhóm thể thao hoạt động tự phát, thiếu nguyên tắc nên dễ nảy sinh phiền toái.

Khuyến nghị từ cộng đồng

Ấn định nguyên tắc tài chính ngay từ đầu: cọc trước, rõ phần phí mỗi người.

Ưu tiên thanh toán online để truy vết, giảm tranh cãi.

Sử dụng ứng dụng đặt sân hoặc có người chịu trách nhiệm thu – chi.

Thống nhất kịch bản dự phòng: nếu một người rời nhóm hoặc hủy phút chót.

Như một người chơi bình luận: “Đã tham gia chơi cùng thì nên sòng phẳng, tôn trọng lẫn nhau – đó là tinh thần thể thao”.

Sau cùng, câu chuyện “bị bùng tiền xé vé” của T là lời nhắc: xây dựng niềm tin cần đi kèm nguyên tắc. Với Pickleball hay bất kỳ môn nào, sự văn minh và minh bạch là nền tảng để cộng đồng phát triển bền vững.