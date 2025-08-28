Xây dựng Đảng Xã Quang Đồng hướng tới mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, hiện đại, giàu bản sắc Sáng 28/8, Đảng bộ xã Quang Đồng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Dự Đại hội có đồng chí Lê Đình Lý - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cùng 211 đại biểu chính thức, đại diện cho 795 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu tham dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Văn Trường



Nhiều kết quả toàn diện

Được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Đồng Thành, Kim Thành và Quang Thành. Nhiệm kỳ qua, xã Quang Đồng đã xác định rõ tầm nhìn phát triển, chủ động đổi mới tư duy lãnh đạo, phát huy nội lực, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong 5 năm qua, kinh tế địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, bình quân đạt 8,78%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Đến năm 2025, tổng giá trị sản xuất toàn xã ước đạt 1.291 tỷ đồng. Thu ngân sách hàng năm vượt dự toán, tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 2.646 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Công Chúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quang Đồng phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Văn Trường



Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục được chú trọng, các vùng chuyên canh cây ăn quả có giá trị như cam, bưởi da xanh, đào phai… đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, xã đã có 6 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai sâu rộng, hạ tầng kinh tế - xã hội không ngừng được đầu tư, nâng cấp. Đường giao thông, trường học, kênh mương, hồ, đập… được chỉnh trang, xây dựng đồng bộ.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xã Quang Đồng. Ảnh: Văn Trường

Trên địa bàn hiện có 4 công ty khai thác đá, 1 nhà máy sản xuất gạch tuynel, góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương với thu nhập ổn định. Tổng doanh thu từ các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ tăng trưởng bình quân 722 tỷ đồng mỗi năm.

Xã Quang Đồng cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Phong trào văn hóa, thể thao phát triển sôi nổi, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,93%, an sinh xã hội, y tế được đảm bảo.

Đồng chí Đinh Thị Linh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Văn Trường

Đặc biệt, sau sắp xếp bộ máy, hệ thống chính trị xã đã nhanh chóng ổn định, vận hành hiệu quả, đảm bảo thông suốt các hoạt động quản lý, điều hành - là tiền đề quan trọng để xã Quang Đồng bước vào chặng đường phát triển mới.

Xây dựng xã Quang Đồng giàu mạnh, văn minh

Bước vào nhiệm kỳ mới 2025-2030, xã Quang Đồng xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có, hướng tới mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, hiện đại, giàu bản sắc, phát triển kinh tế nhanh. Chăm lo tốt lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh, giảm nghèo bền vững; giữ vững quốc phòng - an ninh.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Văn Trường



Giai đoạn 2025-2030, xã Quang Đồng đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 11-12%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 110-120 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,2%/năm; tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đạt 100%; bảo hiểm y tế toàn dân đạt 97%; 100% xóm đạt chuẩn an ninh, trật tự. Giá trị sản xuất dịch vụ - thương mại tăng bình quân 29-31%/năm; công nghiệp - xây dựng tăng 35-37%.

Địa phương phấn đấu có ít nhất 8 sản phẩm đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên; duy trì và nâng cao chất lượng 130-150 ha cam Đồng Thành, 55-60 ha đào phai Kim Thành; trồng mới trung bình 500-550 ha rừng mỗi năm.

Đồng chí Lê Văn Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quang Đồng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Văn Trường



Đại hội thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quang Đồng nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 25 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 11 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã gồm 4 đồng chí.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Đình Lý - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ và Nhân dân xã Quang Đồng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để hiện thực hóa các mục tiêu Đại hội đề ra, đồng chí Lê Đình Lý đề nghị Đảng bộ xã cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã cần tiếp tục tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ đảm bảo đủ số lượng, đúng vị trí chức danh, đáp ứng yêu cầu về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn.

Đồng chí Lê Đình Lý - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Văn Trường



Thứ hai, Tập trung quản lý, quy hoạch và phát triển xã nông thôn mới theo hướng bền vững, hiện đại.

Thứ ba, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng xanh, sáng tạo, tuần hoàn, gắn với chuyển đổi số. Đồng thời, kêu gọi đầu tư vào cụm công nghiệp Đồng Cửa Nương, du lịch sinh thái hồ Vệ Vừng, phát huy các tiềm năng sẵn có của địa phương.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quang Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt, nhận nhiệm vụ. Ảnh: Văn Trường



Thứ tư, chăm lo phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Đầu tư đồng bộ vào giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao theo hướng chất lượng cao; Gắn phát triển du lịch với bảo tồn các giá trị văn hóa như hồ Vệ Vừng, cam Đồng Thành, làng nghề đào phai Kim Thành…

Thứ năm, giữ vững quốc phòng, an ninh, triển khai hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự, phòng ngừa tội phạm. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Ngay sau Đại hội, Đảng ủy xã cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch thiết thực, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, tạo chuyển biến rõ nét từ đầu nhiệm kỳ.