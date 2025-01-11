Lao động Xây dựng văn hóa lao động trong doanh nghiệp FDI Là một trong những điểm sáng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Nghệ An đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Luxshare và Everwin Precision. Bên cạnh quy mô đầu tư và tốc độ phát triển, các doanh nghiệp này còn kiến tạo nên văn hóa lao động đặc thù, lấy con người làm trung tâm, đảm bảo đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động và mong muốn cống hiến cho xã hội.

Lấy con người làm trung tâm

Để thu hút và giữ chân nguồn nhân lực dồi dào tại Bắc Trung Bộ nói chung và Nghệ An nói riêng, Công ty TNHH Luxshare-ICT Nghệ An và Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision đã xác định rằng sự bền vững của doanh nghiệp không chỉ đến từ công nghệ hay quy mô, mà trước hết phải bắt đầu từ việc kiến tạo môi trường làm việc nhân văn, sáng tạo và an toàn – nơi mỗi người lao động được tôn trọng, lắng nghe và có cơ hội phát triển lâu dài. Chính sách phúc lợi và phát triển nguồn nhân lực tại đây không chỉ tuân thủ luật pháp, mà còn được nâng lên một tầm cao mới.

Chia sẻ của ông Đường Tiểu Quân - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision về chương trình phúc lợi tại doanh nghiệp.Thực hiện: Đình Tuyên - Diệp Thanh

Trước khi đầu tư vào Nghệ An, đội ngũ lãnh đạo Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision đã tham khảo những tiêu chuẩn cao nhất của khu vực trong việc chăm sóc sức khỏe cho người lao động, từ xây dựng ký túc xá đề chế độ ăn uống. Đặc biệt, về vấn đề thực phẩm, công ty chọn thực đơn đa dạng đủ món Trung, món Việt và kiểm tra đầu vào nghiêm ngặt.

“Everwin đã tham khảo những chung cư có tiêu chuẩn quốc tế để sắp xếp chỗ ở cho người lao động. Các phòng ở có nhiều lựa chọn, với phòng tắm riêng biệt, vệ sinh khép kín, nước nóng và điều hòa hoạt động 24/24h, đảm bảo sự an toàn và thoải mái tối đa cho người lao động. Về vấn đề chăm lo cho người lao động, chúng tôi sớm thành lập công đoàn cơ sở và xem độ hài lòng của người lao động về công ty là một tiêu chuẩn thiết yếu trong hoạt động” – ông Đường Tiểu Quân - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision chia sẻ.

Khu vực nghỉ ngơi tiện nghi dành riêng cho phụ nữ mang thai tại Công ty TNHH Luxshare-ICT Nghệ An. Ảnh: Diệp Thanh

Tại Công ty TNHH Luxshare-ICT Nghệ An, lãnh đạo doanh nghiệp đã và đang thực hiện đầy đủ chế độ chính sách theo quy định, đồng thời tạo thêm nhiều phúc lợi vượt trội. Luxshare Nghệ An tập trung xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn kết, đổi mới, kỷ luật. Sự kỷ luật giúp duy trì chất lượng và hiệu suất; trong khi tinh thần “dám nghĩ, dám làm” khuyến khích đổi mới trong mọi khâu sản xuất. Đặc biệt, sự kết nối toàn cầu giúp đội ngũ nhân sự tại Nghệ An học hỏi tinh hoa quản trị quốc tế, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh.

“Trong quá trình phát triển của mình, bài học sâu sắc nhất của Luxshare chính là: Mọi chiến lược dù táo bạo đến đâu cũng phải đặt yếu tố con người làm trọng tâm – từ an toàn lao động, phúc lợi, đào tạo đến cơ hội thăng tiến. Trong hành trình phát triển, Luxshare Nghệ An luôn xác định con người là nền tảng của mọi giá trị. Chúng tôi tin rằng sự bền vững của doanh nghiệp không chỉ đến từ công nghệ hay quy mô, mà trước hết phải bắt đầu từ việc kiến tạo môi trường làm việc nhân văn, sáng tạo và an toàn – nơi mỗi người lao động được tôn trọng, lắng nghe và có cơ hội phát triển lâu dài” - ông Tạ Kim Cường - Đại diện lãnh đạo Công ty Luxshare-ICT Nghệ An khẳng định.

Từ tinh thần đó, đời sống vật chất tinh thần của người lao động tăng đều theo năm. Thu nhập bình quân của công nhân tại Luxshare-ICT Nghệ An có thể đạt từ 9 triệu đến 12 triệu đồng/tháng, và khu ký túc xá miễn phí với đầy đủ tiện nghi cũng được cung cấp cho công nhân có nhu cầu.

Công đoàn Công ty TNHH Luxshare-ICT tổ chức chiếu phim đề tài chiến tranh - lòng yêu nước cho công nhân, lao động trong ký túc xá. Ảnh: CSCC

Ký túc xá dành cho người lao động Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision. Ảnh: Đình Tuyên

Điều đặc biệt trong văn hóa lao động tại các doanh nghiệp công nghệ này còn là sự chú trọng vào việc đào tạo, coi việc "đào tạo con người" là sự cống hiến lâu dài cho xã hội, vượt ngoài những đóng góp thông thường.

“Từ tháng 4/2024 đến nay, chúng tôi đã triển khai nhiều lớp đào tạo, tập trung vào tiếng Trung, đào tạo kỹ năng tương ứng các vị trí, và kỹ năng sử dụng máy. Không những thế, Everwin còn có chiến lược dài hạn đưa nhân sự sang nước ngoài đào tạo. Trong năm 2025, công ty đã đưa 32 người sang Trung Quốc để đào tạo nâng cao, và việc này sẽ tiếp tục được duy trì với số lượng lớn hơn nữa trong những năm tới” – ông Đường Tiểu Quân chia sẻ.

Dấu ấn công đoàn và sức mạnh gắn kết

Mối quan hệ lao động hài hòa tại Luxshare và Everwin không thể tách rời khỏi vai trò của tổ chức Công đoàn cơ sở – cầu nối vững chắc giữa người lao động và ban lãnh đạo. Sự hoạt động tích cực của Công đoàn đã biến nơi làm việc thành một cộng đồng nhân văn, nơi sự sẻ chia và trách nhiệm xã hội luôn được lan tỏa.

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo cấp cao Công ty TNHH Luxshare-ICT Nghệ An nhằm nắm tình hình sản xuất, quan hệ lao động và việc làm của người lao động. Ảnh: Hoàng Yến

Tại Công ty TNHH Luxshare – ICT Nghệ An với quy mô lên đến gần 30 nghìn lao động, việc phát sinh các tình huống là điều khó tránh khỏi. Bên cạnh vai trò chủ động trong giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, thương lượng tập thể, bảo vệ quyền lợi về lương, thưởng, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, công đoàn cơ sở cùng công đoàn cấp trên luôn kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, phối hợp cùng doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc, góp phần duy trì môi trường làm việc ổn định, hài hòa.

Bên cạnh đó, những chương trình như "Tết Sum vầy," “Bữa cơm Công đoàn,” “Giải nhiệt mùa hè”… được tổ chức thường niên, mang lại niềm vui và sự động viên lớn lao. Gần đây nhất, nhân dịp Tết Trung thu, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Luxshare-ICT Nghệ An đã phối hợp trao tặng gần 30.000 suất quà tới toàn thể công nhân viên đang làm việc tại công ty. Hoạt động này không chỉ thắt chặt thêm tình đoàn kết mà còn thể hiện sự tri ân đối với nỗ lực cống hiến của tập thể người lao động.

Công ty TNHH Luxshare-ICT Nghệ An trao quà cho trẻ em tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An dịp Trung thu năm 2025. Ảnh: CSCC

Công ty TNHH Luxshare-ICT Nghệ An trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CSCC

Không chỉ nội bộ doanh nghiệp, Công ty TNHH Luxshare-ICT Nghệ An luôn lan tỏa tinh thần sẻ chia và nhân ái qua hàng loạt chương trình an sinh xã hội. Các hoạt động tiêu biểu như tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo, tặng quà cho bệnh viện Sản – Nhi, trung tâm bảo trợ xã hội, hay hỗ trợ bà con vùng lũ và các sĩ tử mùa thi… “Với vai trò là một doanh nghiệp lớn, Luxshare hiểu rằng trách nhiệm của mình không chỉ là tạo việc làm và đóng góp ngân sách, mà còn là góp phần xây dựng một cộng đồng nhân văn, bền vững và hạnh phúc hơn” – ông Tất Đa Nhất, đại diện lãnh đạo công ty khẳng định.

Cùng quan điểm, ông Đường Tiểu Quân chia sẻ: “Quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp, chúng tôi xem công tác đào tạo miễn phí cho người lao động cả về chuyên môn, kỹ năng và ngoại ngữ chính là một trong những cách đóng góp xã hội cho địa phương. Chúng tôi tin rằng khi trình độ của người lao động được tăng lên sẽ không chỉ mang đến giá trị cho riêng họ mà còn mang đến giá trị cho cả cộng đồng, gia đình và xã hội”.

Công tác đào tạo cho người lao động được đặc biệt quan tâm tại Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision. Ảnh: Đình Tuyên

Bằng việc đầu tư toàn diện vào phúc lợi vật chất, cơ hội phát triển năng lực và phát huy tối đa vai trò của Công đoàn trong việc kiến tạo môi trường nhân văn, Những ông lớn FDI đã tạo nên một mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, chứng minh rằng: Phát triển kinh tế bền vững phải gắn liền với phát triển con người.