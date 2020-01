Xôn xao tin Quang Hải sẽ tổ chức đám cưới sau Tết Nguyên đán 2020?

Mới đây, trên các diễn đàn, dân mạng thi nhau bàn tán về thông tin cầu thủ Quang Hải sẽ tổ chức hôn lễ với bạn gái sau Tết Nguyên đán 2020: “Nghe bồ ông này đi khoe khắp với hội bạn là sang năm cưới rồi, không còn yêu Lu (biệt danh của Nhật Lê) nữa đâu, cưới gì bà làm nail ấy”, “Nghe nói sang năm Hải cưới vợ phải không? Bên Facebook bạn người yêu cũng hỏi chị kia make up cô dâu nè”, “Qua năm Quang Hải cưới vợ rồi nè, Huyền My nhé!”, “Ơ Quang Hải sắp lấy vợ à?”…

Cư dân mạng bàn tán xôn xao về chủ đề "Quang Hải sắp lấy vợ".

Thông tin này khiến người mến mộ Quang Hải ngỡ ngàng, hoang mang. Họ không tin rằng Quang Hải sẽ nối gót hai đồng đội là Duy Mạnh và Phan Văn Đức lập gia đình. Dân mạng còn cùng nhau tìm kiếm thông tin, hình ảnh vợ sắp cưới của nam tuyển thủ.

Gần đây, Quang Hải vướng phải tin đồn hẹn hò với một cô gái tên Huyền My (sinh năm 1997). Hiện tại, Huyền My đang tập trung phát triển công việc kinh doanh. Cô có ngoại hình chững chạc, phong cách sang chảnh. Cách đây không lâu, cả hai còn bị nghi ngờ cùng nhau đi du lịch. Những yếu tố trên khiến nhiều người đoán rằng Huyền My chính là vợ sắp cưới của Quang Hải.

Cô gái được dân mạng đoán là vợ sắp cưới của Quang Hải tên Huyền My.

Thông tin này nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng. Họ cùng nhau bàn luận rôm rả. Tuy nhiên, Quang Hải vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận thông tin trên.

Quang Hải là nhân vật có tên trong danh sách “Những chàng cầu thủ trẻ đào hoa bậc nhất của bóng đá Việt Nam”. Sau khi chia tay mối tình hai năm với bạn gái Nhật Lê, anh vướng phải tin đồn hẹn hò với nhiều cô gái khác: Huyền My, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Thảo Mi… Điểm chung của những cô gái này là đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung, được gọi với danh xưng “hot girl”…