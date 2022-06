Xử lý 2 chủ phương tiện vi phạm trong lĩnh vực khai thác thủy sản

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức gặp mặt chúc mừng các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn và và trao giải Báo chí Nghệ An năm 2021.

(Baonghean.vn) - Việc phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Nghệ An cần đảm bảo đúng nội dung, đúng đối tượng, đảm bảo tính dân chủ công bằng vùng miền và loại hình đối tượng.

(Baonghean.vn) - Ngày 20/6/2022, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Lễ tang đồng chí Lê Ngọc Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

(Baonghean.vn) - Tại Chương trình gặp mặt nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao giải Báo chí Nghệ An năm 2021 sáng 20/6, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu chúc mừng. Báo Nghệ An trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu.