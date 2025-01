Pháp luật Xử lý nghiêm hành vi vi phạm an toàn giao thông trên cao tốc Thời gian qua, trên cao tốc Bắc - Nam xuất hiện một số hành vi vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe, lưu thông vào làn dừng khẩn cấp, dừng, đỗ phương tiện trái phép; mô tô, xe máy và người đi bộ xâm nhập trái phép vào đường cao tốc; chuyển làn cao tốc không bật xi nhan…

Phát hiện nhiều hành vi vi phạm

Mới đây, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông) đã ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông dịp Tết 2025, qua đó phát hiện nhiều lái xe vi phạm.

Điển hình, vào 7h30 sáng 15/12, tại Km451 tuyến cao tốc Bắc - Nam Quốc lộ 45 - Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt, tổ tuần tra phát hiện ô tô con mang biển kiểm soát 37K-033xx chuyển làn trên cao tốc mà không bật tín hiệu báo trước, làm phương tiện phía sau phải phanh gấp. Hành vi này của tài xế đã bị thiết bị nghiệp vụ của lực lượng CSGT ghi lại.

Cán bộ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 lập biên bản xử phạt lái xe chạy trên cao tốc không bật tín hiệu báo trước khi chuyển làn. Ảnh tư liệu: Nguyễn Phan

‏Ngay khi phương tiện rẽ ra khỏi cao tốc, tổ công tác làm việc ở nút giao Quốc lộ 46B (xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) đã đón dừng phương tiện.‏ Sau khi xem lại đoạn video ghi lại hành vi của mình, tài xế V.V.Q. (SN 1998, trú tại thị xã Thái Hòa) đã nhận lỗi vi phạm.‏ Với hành vi vi phạm này, anh Q. bị phạt tiền mức từ 4-6 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe 2 tháng.

Cán bộ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 giải thích cho người đàn ông điều khiển ô tô chạy quá tốc độ trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt. Ảnh tư liệu: Nguyễn Phan

Song song với việc kiểm tra vi phạm tốc độ, chạy lấn làn, chuyển làn không bật tín hiệu... Lực lượng CSGT cũng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với các xe; kiểm tra ngẫu nhiên tình trạng hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, camera hành trình các xe khách, xe hợp đồng chở khách.

Ngày đầu tiên, qua kiểm tra gần 10 phương tiện, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 phát hiện 1 trường hợp vi phạm là tài xế N.T.H. (SN 1991, trú tỉnh Đắk Lắk) vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại. Sau khi xem video và các hình ảnh, tài xế H. công nhận lỗi và ký vào biên bản vi phạm hành chính.

Theo báo cáo của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4, trong thời gian từ ngày 15 đến 29/12, đơn vị đã triển khai tổng cộng 45 ca, với 315 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia trên tuyến cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt. Qua công tác kiểm tra, Đội đã lập biên bản xử lý 203 trường hợp vi phạm. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: vượt quá tốc độ quy định, không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện, chuyển làn không bật tín hiệu báo trước... Tổng số tiền phạt lên tới 663.200.000 đồng, đồng thời, tước Giấy phép lái xe (GPLX) của 97 trường hợp và tước phù hiệu của 9 trường hợp. Lập biên bản vi phạm tốc độ 67 trường hợp (gồm 53 xe con, 14 xe tải), chuyển làn không tín hiệu 9 trường hợp (gồm 8 xe con, 1 xe tải). Gửi thông báo phạt nguội đối với 222 trường hợp vi phạm tốc độ, 85 trường hợp chuyển làn không bật tín hiệu.

Trước đó, vào tháng 2/2024, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip đăng tải hình ảnh chiếc xe tải lưu thông ngược chiều trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu. Qua hình ảnh cho thấy, tài xế xe tải liên tục đổi làn, cùng với đó nháy đèn yêu cầu xe đi đúng luật nhường đường.

Tại thời điểm này, trên cao tốc sương mù dày đặc, hạn chế tầm nhìn, các xe chạy ngược chiều với xe tải vi phạm nói trên đi chậm nên may mắn không xảy ra va chạm.

Hình ảnh xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu. Ảnh cắt từ clip

Sau khi nắm được thông tin, Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát giao thông đã xác minh được chiếc xe ô tô tải đi ngược chiều trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu mang BKS 37C-113.90, do Phan Văn S. (SN 1975), trú huyện Đô Lương điều khiển.

Tại cơ quan công an, tài xế S. thừa nhận vào ngày 20/2 đã điều khiển ô tô tải ben mang BKS 37C-113.90 đi ngược chiều trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu.

Tài xế Phan Văn S. làm việc với lực lượng chức năng về hành vi đi ngược chiều trên cao tốc. Ảnh tư liệu CSCC

Biện minh cho việc đi ngược chiều, tài xế S. cho rằng, do không biết đường nên đã đi lên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, hướng Nam - Bắc. Sau khi biết đi nhầm đường, tài xế này đã quay lại và đi ngược chiều trên cao tốc để ra nút giao.

Với hành vi vi phạm nói trên, Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông) đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện, giấy phép lái xe của tài xế S. để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Ban ATGT tỉnh cho biết, thời gian qua đã nhận được phản ánh về tình trạng một số người dân tự ý trèo qua hàng rào Km453+00-Km455+00 thuộc địa phận 2 xã Hưng Yên Nam và Hưng Yên Bắc (Hưng Nguyên) để vào phạm vi cao tốc, điều khiển phương tiện không được phép lưu thông trên tuyến cao tốc thuộc dự án thành phần đầu tư Diễn Châu - Bãi Vọt; ném đất đá hoặc các vật liệu khác xuống đường gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao lưu thông trên tuyến cao tốc.

Kết hợp tuyên truyền với xử lý nghiêm vi phạm

Để kịp thời chấn chỉnh các tình trạng nói trên, ngày 2/12/2024, Ban an toàn giao thông tỉnh có Văn bản số 344/ATGT gửi Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và Hưng Nguyên, đề nghị chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không tự ý vượt hàng rào để vào phạm vi của tuyến cao tốc; không đứng trên các cầu vượt để ném đất đá, các vật liệu nguy hiểm xuống tuyến cao tốc; không điều khiển phương tiện không được phép lưu thông trên tuyến cao tốc.

Sử dụng loa phát thanh của xã, phường để khuyến cáo người dân những hành vi trên có thể gây mất an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến cao tốc và vi phạm pháp luật.

Tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt có địa hình phức tạp, vượt núi, vượt sông. Ảnh: Xuân Hoàng

Ban an toàn giao thông tỉnh cũng đề nghị Ban ATGT các địa phương chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã trong quá trình tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở người dân, cảnh báo về những nguy cơ gây tai nạn cho người, phương tiện lưu thông và trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguyên nhân kể trên gây ra; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, phối hợp lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; rà soát phát hiện những bất cập để kịp thời kiến nghị và có giải pháp khắc phục tình trạng trên...

Cùng với công tác tuyên truyền, được biết, thực hiện đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông dịp Tết 2025, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý tập trung vào các hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông trên cao tốc như: Vi phạm tốc độ, chuyển làn không bật tín hiệu báo trước, dừng, đỗ xe trên cao tốc không đúng nơi quy định, vi phạm nồng độ cồn, ma túy, xe chở hàng hóa cơi nới thành, thùng xe, chở vượt kích thước thành, thùng xe, chở quá tải…

‏Đối với các loại xe khách (xe hợp đồng), các tổ công tác sẽ tập trung kiểm tra việc duy trì hoạt động và truyền dữ liệu của hệ thống giám sát hành trình, camera hành trình theo Nghị định 10; sử dụng dữ liệu từ thiết bị để xử lý các hành vi vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại, máy tính bảng; điều khiển xe không thắt dây an toàn, chở quá số lượng người quy định.

Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu. Ảnh tư liệu Thành Cường

Người dân cũng cần lưu ý từ ngày 1/1/2025 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ sẽ chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, nghị định này đã tăng rất cao mức phạt đối với các hành vi, nhóm hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ tai nạn; đặc biệt nếu xảy ra trên đường cao tốc.

Trong đó, hành vi lùi hoặc quay đầu xe trên cao tốc là một trong những vi phạm có mức phạt cao nhất, từ 30 - 40 triệu đồng, tăng đáng kể so với mức 16 - 18 triệu đồng trước đây. Hay các hành vi như dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định trên cao tốc cũng bị tăng mức phạt từ 10 - 12 triệu đồng lên 12 - 14 triệu đồng.

Do vậy, bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng, người dân cần tuân thủ những quy tắc giao thông khi lưu thông trên cao tốc, để đảm bảo an toàn cho bản thân và người cùng tham gia giao thông.

Người dân tuyệt đối không thực hiện các hành vi như ném đất đá hoặc các vật liệu khác xuống gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc bởi đặc thù các phương tiện chạy trên đường cao tốc thường di chuyển với tốc độ lớn, thời gian và khoảng cách để xử lý tình huống rất ngắn, nếu xảy ra tai nạn giao thông thường gây hậu quả rất nghiêm trọng.