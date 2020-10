Xúc động hình ảnh thanh niên tình nguyện giúp dân chạy lụt

Mỗi địa phương trên địa bàn tỉnh đều thành lập đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ, phối hợp với chính quyền địa phương giúp dân di dời đến vùng an toàn, tham gia cứu nạn, cứu hộ khi cần thiết. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Đoàn viên thanh niên Công an thành phố Vinh sơ tán người dân phường Bến Thủy bị ngập sâu trong lũ. Ảnh: Đức Vũ.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh huy động 100% quân số hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông, hỗ trợ người dân có nguy cơ bị lụt đến địa điểm an toàn. Ảnh: Nguyễn Quỳnh