Xung quanh dự án cải tạo, nâng cấp trụ sở xã Hưng Hòa (TP. Vinh)

(Baonghean.vn) - Đầu tháng 2/2023, trên cơ sở dự án đã được UBND thành phố Vinh phê duyệt, xã Hưng Hòa tiến hành sửa chữa, nâng cấp khuôn viên và trụ sở làm việc. Những bất cập, khó khăn trong đi lại từ khi có đường QH 26 (nay là Quế Hoa) sẽ được tháo gỡ.

Tuy nhiên, ngay sau khi máy móc tiến hành tháo dỡ để thi công trụ sở thì có thông tin, dư luận cho rằng trụ sở còn khá khang trang, chưa hết khấu hao nhưng đập phá để sửa chữa lại là gây lãng phí ngân sách.

Nhiều bất cập

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, trụ sở hành chính xã Hưng Hòa được xây dựng năm 2009 và đưa vào sử dụng từ năm 2010. Mặc dù công trình còn khang trang và chưa hết thời gian khấu hao, nhưng từ khi đường Quế Hoa đoạn qua bên hông phía Tây trụ sở xã được đưa vào sử dụng, thì bất cập phát sinh dẫn đến việc sửa chữa, nâng cấp trụ sở nói trên. Cụ thể, do độ cao của đường quá lớn so với trụ sở nên cổng chính phải bịt lại, cán bộ công chức và người dân đi lại và làm việc khó khăn, bất tiện.

Ông Trần Cao Cường - Chủ tịch UBND xã Hưng Hòa, cho biết: Việc sửa chữa này, xã đã có kế hoạch từ năm 2021 khi đường Quế Hoa thi công có chiều cao 1,6 - 1,7 m so với nền trụ sở xã khiến việc đi lại, làm việc vào trụ sở xã rất khó, phòng ốc làm việc khá bí bức.

Cụ thể, theo ông Cường, tại Tờ trình số 250/TTr ngày 22/10/2021 gửi UBND thành phố Vinh, xã Hưng Hòa đã nêu rõ lý do cần sửa chữa nâng cấp là do hiện trạng trụ sở làm việc UBND xã Hưng Hòa được xây dựng cạnh trục đường Chu Huy Mân (đê Hưng Hòa) từ năm 2010 có địa thế rất thấp so với đường Chu Huy Mân và tuyến đường Quế Hoa chạy dọc phía Tây trụ sở gây bất cập về giao thông nội bộ với giao thông bên ngoài, gây hiện tượng ngập úng sân trụ sở vào mùa mưa lũ. Việc cải tạo khuôn viên và đầu tư xây dựng sửa chữa công trình nói trên đáp ứng nhu cầu làm việc, tiếp dân của trụ sở UBND xã là cần thiết và cần khẩn trương nhằm mục đích thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn minh đô thị của địa phương.

Ông Nguyễn Việt Đức - Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Vinh cũng chia sẻ: Trụ sở hành chính xã Hưng Hòa sử dụng hơn 12 năm, quá trình sử dụng có phát sinh đường Quế Hoa được bổ sung quy hoạch năm 2018 và năm 2021 đoạn qua trụ sở xã được đưa vào sử dụng. Do cốt đường Quế Hoa cao hơn nền trụ sở từ 1,5-1,7 m nên cổng chính vào xã bị bịt lại khiến điều kiện đi lại, làm việc của cán bộ công chức và người dân khá bất tiện. Việc nâng cấp vì thế là cần thiết và hợp lý.

Với hiện trạng tuyến đường hoàn thành hiện nay đã làm mất khả năng đấu nối với đường vào trụ sở UBND xã qua cổng cũ, nếu tiếp tục sử dụng cổng vào này sẽ tạo độ dốc rất lớn, các phương tiện sẽ không đi vào được trụ sở, dễ gây ra các tai nạn nghiêm trọng, nảy sinh nhiều bất cập, khiến cho cán bộ, công chức và người dân không thể hoặc gặp rất nhiều khó khăn khi ra vào trụ sở UBND xã.

Mặt khác, khi hoàn thành tuyến đường thì trụ sở UBND xã trở thành vùng sâu trũng dưới chân đường. Để giải quyết việc giao dịch, đi lại cho nhân dân và cán bộ công chức cơ quan, UBND xã đang mở tạm một lối vào trụ sở nằm ở phía Tây Bắc khuôn viên, sau lưng tòa nhà làm việc chính. Tại vị trí lối vào mở tạm này, chênh lệch cao độ giữa đường và sân nền là khoảng 0,6m nhằm xử lý kết nối tạm thời đảm bảo an toàn.

Từ khi triển khai xây dựng đường Quế Hoa, tại các cuộc hội nghị, trong các cuộc họp giao ban quân chính, các cuộc họp tại các xóm đã có nhiều cán bộ và người dân kiến nghị, đề nghị điều chỉnh quy hoạch khuôn viên trụ sở UBND xã, nghiên cứu thay đổi vị trí cổng ra vào, cải tạo và nâng cấp các hạng mục công trình, hệ thống tiêu thoát nước, nâng nền sân... để khắc phục và phù hợp với hiện trạng tuyến đường Quế Hoa sau khi hoàn thành.

Xuất phát từ những bất cập và các kiến nghị, đề nghị của nhân dân, năm 2021, UBND xã đã mời các phòng chuyên môn của UBND thành phố về trực tiếp trụ sở UBND xã khảo sát, kiểm tra hiện trạng, qua đó đưa ra giải pháp kết nối với cổng vào trụ sở. Đồng thời thống nhất phương án quay hướng tòa nhà làm việc chính để có lối ra cho hợp lý, phát huy hiệu quả công năng sử dụng của tòa nhà, các đề xuất phải đảm bảo các chỉ tiêu tuân thủ Quy hoạch phân khu xã Hưng Hòa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 06/8/2021.

Trên cơ sở đó, UBND xã đã đề xuất trình UBND thành phố phương án điều chỉnh sau khi thống nhất giải pháp thực hiện với các phòng ban chuyên môn của UBND thành phố.

Ngày 22/11/2021, UBND TP Vinh đã ban hành Quyết định số 6134/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án “Cải tạo, nâng cấp khuôn viên Trụ sở làm việc UBND xã Hưng Hòa, TP Vinh". Ngày 14/12/2022, UBND thành phố Vinh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 5971/QĐ-UBND, trong đó phê duyệt với phương án cải tạo mặt trước tòa nhà, giữ nguyên công năng các phòng làm việc cũ.

Quy mô dự án và dự toán các hạng mục xây dựng có Tổng giá mức đầu tư: 6.000.000.000 đồng, trong đó 3 hạng mục chính là san tôn nền cao thêm 30 cm, làm lại sảnh đón để quay mặt nhà làm việc 3 tầng và làm lại hệ thống mương thoát. Từ đầu tháng 2/2023, xã Hưng Hòa bắt đầu thi công.

Phù hợp quy hoạch

Theo Báo cáo của UBND xã Hưng Hòa, Dự án "Cải tạo, nâng cấp khuôn viên Trụ sở làm việc UBND xã Hưng Hòa thành phố Vinh" được triển khai thực hiện phù hợp với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 xã Hưng Hòa đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1799 QĐ-UBND ngày 06/8/2021; việc cải tạo khối nhà làm việc, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước, nâng cao nền sân, không làm thay đổi quy mô diện tích trụ sở, không làm thay đổi công năng của công trình, phù hợp với các chỉ tiêu theo Quy hoạch tổng mặt bằng đã được Sở Xây dựng thẩm định và chấp thuận năm 2006.

Qua trao đổi, ông Nguyễn Việt Đức - Trưởng phòng Quản lý đô thị UBND TP. Vinh cho biết: Quy hoạch tổng thể TP. Vinh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2015 và năm 2018 quy hoạch đường Hòa Thái (nay đổi tên thành đường Quế Hoa) được phê duyệt, trong đó đoạn đi qua trụ sở UBND xã có cao độ xây dựng xác định là 1,6 -1,7 m, gần bằng với đê sông Lam. Đầu đường Quế Hoa có chiều cao bằng đường ven sông Lam nên kể từ khi có đường, thành phố phải hỗ trợ để xã đầu tư cải tạo, làm đường gom từ xóm Phong Đăng ra và cải tạo lại đường gom cho học sinh ra, vào Trường Mầm non xã Hưng Hòa bên cạnh.

Ông Đặng Đình Minh - công chức xây dựng đô thị xã Hưng Hòa bổ sung: Thời kỳ làm đường Quế Hoa, để đấu nối vào đường ven sông Lam, xã và thành phố mất khá nhiều thời gian, thủ tục phức tạp, nên không chọn phương án này. Hơn nữa, kể cả khi làm đường gom thì người dân các xóm đi từ phía trên đê tả Lam xuống trụ sở xã cũng khó khăn, không an toàn do độ dốc vẫn còn lớn, bà con phải đi lòng vòng khá xa.

Bà Dương Thị Thúy - Chủ tịch UBMTTQ xã Hưng Hòa cho biết: Trước khi dự án triển khai, ngày 01/02/2023, UBMTTQ Việt Nam xã Hưng Hòa đã ban hành Kế hoạch số 05 KH-MTTQ về việc giám sát đầu tư cộng đồng năm 2023 và Quyết định số 06/QĐ-MTTQ ngày 03/02/2023 về việc thành lập Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, giám sát việc thi công công trình "Cải tạo, nâng cấp khuôn viên Trụ sở làm việc UBND xã Hưng Hòa, TP Vinh". Quá trình triển khai thi công các hạng mục công trình luôn được Ban giám sát đầu tư cộng đồng kiểm tra giám sát về tiến độ và chất lượng công trình.

Theo đó, việc đầu tư dự án “Cải tạo, nâng cấp khuôn viên Trụ sở làm việc UBND xã Hưng Hòa, TP Vinh" là cần thiết và phù hợp, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, người lao động đến làm việc, giao dịch tại trụ sở xã đảm bảo an toàn, đồng thời giải quyết các bất cập về cao độ, đảm bảo an toàn giao thông, tiêu thoát nước, đồng bộ về cơ sở hạ tầng.

Đại diện Phòng Quản lý đô thị UBND TP. Vinh cho biết thêm: Cùng với cải tạo khuôn viên, nâng nền, mương thoát nước và quay mặt nhà làm việc 3 tầng nhưng kiến trúc mặt nhà chính trước đây về phía Nam vẫn phải giữ nguyên, diện tích các phòng làm việc vẫn giữ nguyên...

Trước đây, khi chưa có đường Quế Hoa, nhà làm việc 3 tầng ngoảnh về hướng Nam là phù hợp, nhưng nay đường Quế Hoa được quy hoạch là tuyến đường trung tâm của xã, các cơ quan hành chính của xã sẽ được xây dựng theo tuyến này và kéo dài phía Bắc để nối với các khu dân cư mới đang triển khai của xã. Việc xây dựng các công trình cần theo hướng quy hoạch này.

Ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho rằng, với những bất cập phát sinh kể từ khi có đường Quế Hoa, việc cải tạo, nâng cấp trụ sở xã Hưng Hòa là cần thiết và hợp lý. Cần hiểu một cách đơn giản là khi có con đường mới, nền đường cao hơn, chắn ngay mặt trụ sở, gây cản trở giao thông đi lại của cán bộ công chức và người dân thì nhất định phải được sửa chữa, nâng cấp.

Trên thực tế, trước khi phê duyệt phương án sửa chữa, nâng cấp khuôn viên trụ sở xã Hưng Hòa, UBND TP. Vinh đã khảo sát thực địa, xem xét các phương án. Trong đó phương án giữ nguyên hướng nhà 3 tầng nhưng xây cao thêm tầng sẽ tốn chi phí nên bị bỏ, còn phương án đường gom từ đường ven sông Lam vào thì khá phức tạp, phát sinh các hạng mục đầu tư mới nên cũng không được chọn. Cụ thể, phía trước mặt cũ của trụ sở có ao lớn, muốn san lấp thì phải điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, khi làm đường gom đấu nối vào đường ven sông Lam (Quốc lộ 46) phải xin phép Tổng cục Đường bộ./.