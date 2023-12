10 doanh nghiệp Nghệ An nhận Bằng khen của Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Tham dự có các ông: Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng thư ký, Trưởng Ban Pháp chế VCCI; Bùi Xuân Sinh - Giám đốc Chi nhánh VCCI Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình; Lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; Đại diện các Hội/Hiệp hội Doanh nghiệp tại Nghệ An cùng các doanh nghiệp hội viên.

Tại hội nghị, ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng thư ký, Trưởng Ban Pháp chế VCCI đã trình bày những nội dung: Bức tranh dòng chảy pháp luật kinh doanh và một số nhận định về định hướng kinh doanh cho các doanh nghiệp trong thời gian tới; Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông qua các chỉ số - Động lực phát triển cho doanh nghiệp.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An trình bày: Các giải pháp và hành động đồng hành của các cơ quan nhà nước cùng với doanh nghiệp thông qua việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh.

Chi nhánh VCCI tại Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình trình bày nội dung: Vai trò cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, phát huy các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Cùng với đó, đại diện các doanh nghiệp đã đánh giá về các nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của chính quyền và các kỳ vọng của doanh nghiệp...

Tại hội nghị, ông Bùi Xuân Sinh - Giám đốc Chi nhánh VCCI tại Nghệ An khẳng định: Việc cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương các thông tin, giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là “chìa khóa” để tạo động lực tăng trưởng mới và những ý kiến đóng góp của doanh nghiệp là yếu tố quan trọng đến các nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư của chính quyền các cấp. Kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp sẽ có cái nhìn toàn diện và đầy đủ hơn về các nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Nhà nước cũng như của tỉnh Nghệ An; đồng thời ý thức được tiếng nói và vai trò của mỗi doanh nghiệp trong công tác cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Dịp này, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao Bằng khen cho 10 doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có nhiều đóng góp cho xã hội và cộng đồng... Đồng thời, trao 37 chứng nhận Hội viên chính thức của VCCI.

10 doanh nghiệp Nghệ An được Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao Bằng khen: Công ty cổ phần Trung Hải Nghệ An Group, Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, Công ty TNHH Hòa Hiệp; Công ty TNHH Vận tải - Thương mại và Dịch vụ Võ Minh; Công ty TNHH Yên Lạc, Công ty TNHH Chế biến phụ phẩm Thủy sản Xuri Việt Trung, Công ty Xăng dầu Nghệ An, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, Công ty Cổ phần Nava, Công ty cổ phần Du lịch và Dịch thuật Happy visa.