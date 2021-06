126 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại khu công nghiệp tham gia tập huấn phòng, chống Covid-19

Đồng chí Lê Tiến Trị -Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Thành Chung

Nghệ An hiện có 8 khu công nghiệp đã có dự án đầu tư, bao gồm: KCN Bắc Vinh, KCN Nam Cấm, KCN VSIP Nghệ An, KCN WHA Nghệ An, KCN Hoàng Mai, KCN Nghĩa Đàn, KCN Đông Hồi, KCN Thọ Lộc. Hiện nay, KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An đã có 128 dự án đi vào hoạt động, tạo việc làm cho 28.226 lao động... Nghệ An nói chung và các khu kinh tế, khu công nghiệp nói riêng được đánh giá có nhiều nguy cơ lây nhiễm Covid-19.