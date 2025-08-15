Giáo dục 2G Education - Đơn vị đồng hành với English Challenge Phía sau sức hấp dẫn và thành công của những mùa giải English Challenge là sự đồng hành của Tổ chức Giáo dục Quốc tế 2G Education. Với những dấu ấn đặc biệt, đơn vị này đã góp phần kiến tạo nên những hành trình đáng nhớ, chắp cánh cho nhiều tài năng trẻ bay cao.

Đơn vị cố vấn chuyên môn của English Challenge

Cùng với Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Tổ chức Giáo dục Quốc tế 2G Education đã có sự phối hợp chặt chẽ, đảm nhận vai trò đồng hành tài chính, sát cánh cùng ban tổ chức và thí sinh trong nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình.

Ở khía cạnh chuyên môn, bên cạnh đội ngũ cố vấn của Sở Giáo dục & Đào tạo, 2G Education cũng góp phần hỗ trợ tư vấn chuyên môn, tham gia công tác tuyển sinh, đóng góp nhân sự cho hội đồng giám khảo và đảm bảo các vòng thi diễn ra công bằng, khách quan.

Ông Lê Văn Hải - CEO & Founder của hệ thống 2G Education. Ảnh: 2G

Uy tín chuyên môn của 2G Education được bảo chứng bằng những thành tích giáo dục nổi bật như: Là địa điểm thi chính thức của Hội đồng Anh do Bộ Giáo dục cấp phép; Là đơn vị đạt chứng nhận ICEF trong lĩnh vực tư vấn giáo dục và hội thảo quốc tế, kết nối với gần 100.000 trường học và học viện tại 140 quốc gia; Là đơn vị lập kỷ lục của tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cán mốc gần 300 học sinh đạt IELTS chính thức 6.5+ chỉ riêng trong 2 năm gần nhất 2023 & 2024 (được báo cáo minh bạch trong sự kiện "Embarking on a Global Adventure" và Lễ kỷ niệm 6 năm 2G’s Day)...

Đội ngũ chuyên môn của 2G Education đang cố vấn cho vòng Chung kết sắp tới. Ảnh: Phan Linh

Đơn vị tài trợ những giải thưởng hấp dẫn tại English Challenge

Ngoài việc góp phần hỗ trợ công tác chuyên môn cho English Challenge, tổ chức Giáo dục Quốc tế 2G Education còn mang đến những giải thưởng thiết thực dành cho các thí sinh, trong đó hơn 250 triệu đồng học bổng tiếng Anh. Đặc biệt là suất Trải nghiệm Trại hè Quốc tế Eureka Camp Singapore 8 ngày 7 đêm dành cho Quán quân của cuộc thi cùng nhiều phần quà giá trị khác.

Quán quân của các mùa trước tham gia trại hè quốc tế Singapore. Ảnh: 2G

Đại diện 2G Education cho biết, Trại hè Eureka Camp Singapore 2024 do đơn vị tổ chức là cơ hội để các quán quân khám phá môi trường giáo dục tiên tiến của Singapore, giao lưu với các cựu du học sinh tài năng đang học và làm việc tại Đảo quốc sư tử. Ngoài ra, các bạn có cơ hội trải nghiệm nhiều địa điểm nổi tiếng và đặc trưng của Singapore, khám phá ẩm thực, lịch sử, văn hoá, kinh tế, khoa học và con người nơi đây. Giải thưởng này hứa hẹn sẽ là động lực lớn, giúp các thí sinh tỏa sáng tại vòng chung kết English Challenge.

Hành trình tiếp lửa tiếng Anh

Chia sẻ với phóng viên, thầy Peter Wright - Giám đốc Học thuật 2G Education, thành viên Ban giám khảo English Challenge cho rằng: “2G rất vinh dự khi được tín nhiệm phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo trong suốt 3 mùa liên tiếp. Chúng tôi và chương trình cùng chia sẻ lý tưởng: phát triển thế hệ trẻ tự tin sử dụng tiếng Anh và thúc đẩy phong trào học tập tiếng Anh trên toàn tỉnh”.

Thầy Peter Wright - Giám đốc Học thuật 2G Education, thành viên Ban giám khảo English Challenge. Ảnh: Phan Linh

Thầy cũng nhấn mạnh: “Trong quá trình đồng hành, 2G cảm nhận rõ sự tâm huyết và chuyên nghiệp của toàn bộ ekip, biến chương trình trở thành một sự kiện quy mô và được khán giả yêu thích. Qua từng năm, số lượng và chất lượng thí sinh tham gia ngày càng tăng, chứng tỏ chương trình đã tạo ra ảnh hưởng tích cực và góp phần lan tỏa tinh thần học tiếng Anh trong cộng đồng”.

Việc đồng hành cùng English Challenge khẳng định cam kết của 2G Education trong hành trình chung tay duy trì và phát triển một gameshow giàu tính giải trí, nơi các thí sinh được “học mà chơi, chơi mà học”. Chương trình không chỉ kiểm chứng kỹ năng tiếng Anh mà còn truyền cảm hứng chinh phục tri thức, nuôi dưỡng khát vọng làm chủ ngôn ngữ thứ hai sau tiếng mẹ đẻ, hành trang quan trọng để trở thành công dân toàn cầu.