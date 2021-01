Agribank chi nhánh Nam Nghệ An triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Quang An

Ngày 20/1, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

6/6 chỉ tiêu vượt kế hoạch



Agribank Đô Lương nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: Quang An

Năm 2020, dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, thiên tai, lũ lụt tác động trực tiếp đến tất cả mọi lĩnh vực, hoạt động kinh doanh của Agribank chi nhánh Nam Nghệ An vẫn ổn định và phát triển, các chỉ tiêu kinh doanh đều tăng trưởng và 6/6 chỉ tiêu đều vượt kế hoạch trụ sở chính giao. Chất lượng tín dụng đảm bảo, tài chính khả quan, đảm bảo khả năng thanh khoản, chủ động cân đối được nguồn vốn và sử dụng vốn, tín dụng được mở rộng, ưu tiên vốn cho nông nghiệp, nông thôn.

Tổng nguồn vốn huy động đạt 13.227 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 14,8%; Doanh số cho vay đạt 12.472 tỷ đồng, tăng so với năm 2019 là 1.221 tỷ đồng; Doanh số thu nợ đạt 11.412 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay đạt 8.872 tỷ đồng/KH 8.671 tỷ đồng. Tổng dư nợ của đơn vị chiếm thị phần 4,24% dư nợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cho vay theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP và 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn: Dư nợ đạt 7.304 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 82,3% tổng dư nợ, tăng so với đầu năm 725 tỷ đồng; số khách hàng còn dư nợ là 25.085 khách hàng. Cho vay theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg chương trình chính sách hỗ trợ lãi suất của Chính phủ: Cả 5/5 đơn vị thực hiện cho vay, dư nợ cho vay đạt 135 tỷ đồng với 522 khách hàng, tăng so năm 2019 là 15 tỷ đồng (+12,4%); nợ xấu: 0.

Giám đốc Agribank chi nhánh Nam Nghệ An nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Quang An

Đặt mục tiêu tăng trưởng bền vững

Năm 2021, Agribank chi nhánh Nam Nghệ An đặt ra mục tiêu nguồn vốn huy động tăng trưởng 9% - 12% so với năm 2020; Tỷ lệ tiền gửi dân cư chiếm 97% tổng nguồn vốn. Dư nợ cho vay tăng trưởng 9% - 12% so với năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu tối đa 0,5%/tổng dư nợ.

Các chỉ tiêu về thu nợ sau xử lý, thu dịch vụ đều phấn đấu tăng trưởng, cao hơn năm 2020.

Các tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh. Ảnh: Quang An

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận: Năm 2020, Agribank chi nhánh Nam Nghệ An đã hoàn thành mục tiêu kép, vừa triển khai nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai, góp phần phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới, vừa đảm bảo hiệu quả, an toàn, thông suốt trong hoạt động kinh doanh.



Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Quang An

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu: Năm 2021, đơn vị cần xây dựng chiến lược kinh doanh theo hướng tăng trưởng ổn định, đặt tiêu chí an toàn, chất lượng lên hàng đầu; Mở rộng quy mô ở mức vừa đủ để tập trung chọn lọc khách hàng chất lượng, an toàn, đảm bảo kinh doanh phát triển thực chất và bền vững ở tất cả các chỉ tiêu.

Dịp này, Agribank chi nhánh Đô Lương Nam Nghệ An được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; ông Trương Quốc Bảo - Giám đốc Agribank chi nhánh Nam Nghệ An vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; có 3 tập thể và 11 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.



Nhiều cá nhân, tập thể được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tặng Bằng khen; Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tặng Giấy khen vì những thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2020.