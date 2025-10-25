Amorim yêu cầu Cunha tại MU cải thiện hỗ trợ phòng ngự HLV Ruben Amorim khen Cunha sau thương vụ 62,5 triệu bảng tới Manchester United, nhưng yêu cầu anh cải thiện hỗ trợ phòng ngự trước trận gặp Brighton vào thứ Bảy.

HLV Ruben Amorim khẳng định Matheus Cunha là nhân tố quan trọng của Manchester United nhờ năng lượng và sự đa năng, nhưng nhấn mạnh tiền đạo người Brazil cần cải thiện hỗ trợ phòng ngự. Kể từ khi gia nhập MU từ Wolverhampton Wanderers với mức phí 62,5 triệu bảng vào mùa hè, Cunha gây ấn tượng về cường độ thi đấu dù chưa ghi bàn.

Matheus Cunha gây ấn tượng trong màu áo Manchester United.

Điểm nhấn từ phát biểu của HLV Ruben Amorim

Chia sẻ trên trang chủ câu lạc bộ, Amorim nói: "Cậu ấy (Cunha) cần phải cải thiện rất nhiều thứ, đặc biệt là khả năng phòng ngự, nhưng cậu ấy có điểm gì đó đặc biệt và là một cầu thủ thực sự quan trọng đối với chúng tôi".

Về vai trò trên sân, ông nhấn mạnh: "Cậu ấy có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau, vì vậy tôi mong đợi điều tương tự sẽ xảy ra ở trận đấu tiếp theo vì ở câu lạc bộ của chúng tôi, việc thể hiện điều đó mỗi tuần thực sự rất quan trọng". Ông cũng đề cập đến "tiền đạo số 10 của mình" khi nói về kỳ vọng ở Cunha.

Diễn biến và bối cảnh

Chuyển nhượng: MU chi 62,5 triệu bảng để chiêu mộ Cunha từ Wolverhampton Wanderers trong mùa hè.

Phong độ: Cunha chưa ghi bàn nhưng được đánh giá cao bởi ban huấn luyện và người hâm mộ về đóng góp vào lối chơi.

Bài toán đặt ra: Tăng cường hỗ trợ phòng ngự để cân bằng giữa áp lực tấn công và kỷ luật chiến thuật.

Phân tích chiến thuật: vì sao hỗ trợ phòng ngự là then chốt

Nhấn mạnh của Amorim về phòng ngự phản ánh yêu cầu rõ ràng đối với tiền đạo trong hệ thống hiện đại: gây áp lực ngay khi mất bóng, bọc lót hành lang cánh và che chắn khoảng trống giữa tuyến tiền vệ và hậu vệ. Với một cầu thủ đa năng như Cunha, khả năng di chuyển linh hoạt giúp anh khởi phát pressing ở nhiều điểm, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào cường độ, góc áp sát và khả năng đọc tình huống khi đối phương cố thoát pressing.

Trong những trận có cường độ cao, tiền đạo không chỉ là mũi nhọn tấn công mà còn là “kim hãm” đợt triển khai bóng đầu tiên của đối thủ. Amorim kỳ vọng Cunha không chỉ đóng góp ở khâu liên kết chơi bóng mà còn tăng số lần truy cản ban đầu, buộc đối thủ chuyền ngang hoặc chuyền về, tạo điều kiện cho các tuyến sau dâng cao thu hồi bóng.

Vai trò đa vị trí của Cunha tại MU

Việc Amorim nhắc tới khả năng chơi ở nhiều vị trí cho thấy Cunha có thể đảm nhiệm vai trò trung phong linh hoạt hoặc lùi sâu như một mũi kết nối. Dù vị trí xuất phát ra sao, thông điệp cốt lõi là sự ổn định theo tuần: duy trì kỷ luật hỗ trợ phòng ngự song hành với các pha bứt tốc khai thác khoảng trống khi MU chuyển trạng thái.

Thống kê và thông tin nhanh

Hạng mục Giá trị Mức phí chuyển nhượng 62,5 triệu bảng Bàn thắng cho MU (mùa hiện tại) 0 Đánh giá từ HLV Quan trọng, cần cải thiện hỗ trợ phòng ngự HLV Ruben Amorim 40 tuổi Trận kế tiếp Gặp Brighton & Hove Albion Mục tiêu Giành trọn 3 điểm

Phản ứng và thông điệp nội bộ

Các phát biểu công khai của Amorim vừa là lời động viên, vừa là tiêu chuẩn cho vai trò tiền đạo trong tập thể. Việc nhấn mạnh "thể hiện điều đó mỗi tuần" cho thấy yêu cầu về tính nhất quán – yếu tố quyết định khi cạnh tranh suất đá chính ở cường độ Premier League.

Tác động tới trận gặp Brighton & Hove Albion

Trước cuộc tiếp đón Brighton, việc Cunha nâng chất lượng hỗ trợ phòng ngự có thể giúp MU kiểm soát các pha chuyển đổi của đối thủ – điểm mạnh thường thấy của đội bóng vùng bờ biển. Duy trì áp lực tuyến đầu và bịt các khoảng trống ở hành lang trong sẽ giảm tải cho hàng thủ, đồng thời tạo tiền đề để MU đoạt bóng cao và tổ chức phản công nhanh.

Mục tiêu của MU là 3 điểm. Trong bối cảnh đó, hiệu quả hai chiều của Cunha – liên kết tấn công và đóng góp phòng ngự – là chìa khóa để biến ưu thế cường độ thành lợi thế tỷ số.