Anh Sơn: 16 chỉ tiêu kế hoạch đạt và vượt

(Baonghean.vn) - Năm 2022, với sự đồng lòng nhất trí cao, đẩy mạnh thi đua của cả hệ thống chính trị, huyện Anh Sơn có 16 chỉ tiêu kế hoạch đạt và vượt. Kinh tế trên địa bàn tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng đạt 8,62%.

Năm 2022, tổng giá trị sản xuất của huyện Anh Sơn ước đạt 7.455 tỷ đồng, đạt 97,5% KH, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Giá trị gia tăng ước đạt 3.451 tỷ đồng, đạt 97,1% KH, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Trong đó, đáng chú ý khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 11,9% so với cùng kỳ. Khu vực dịch vụ ước tăng 9% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43,7 triệu đồng/năm.

Sản xuất nông nghiệp của huyện Anh Sơn tăng trưởng khá. Các cây trồng khá nổi tiếng như chè, mía, rau, cam... đạt và vượt chỉ tiêu về diện tích, năng suất, sản lượng. Giá trị sản xuất (giá cố định 2010) ước đạt 1.729,5 tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ.

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 16.348 ha, đạt 100,0% KH, tăng 1,1% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 68.634 tấn, đạt 101% KH. Phong trào sản xuất vụ đông, phát triển sản phẩm OCOP, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất được quan tâm, đạt hiệu quả cao.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới được đẩy mạnh với nhiều phong trào. Huyện tập trung hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương phấn đấu đạt chuẩn năm 2022. Trong năm, các xã đã huy động, lồng ghép ước đạt 210 tỷ đồng để thực hiện chương trình.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2.645,6 tỷ đồng, đạt 94,7% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 1.105.010 triệu đồng, đạt 104,1% KH, tăng 12% so với cùng kỳ.

Một số sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2022 tăng khá như: đường kính trắng ước đạt 5.017 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ; đường lỏng glucose ước đạt 19.038 tấn, tăng 36% so với cùng kỳ; xi măng ước đạt 570.000 tấn, tăng 0,9% so với cùng kỳ; chè trà ước đạt 5.350 tấn, tăng 4,9% so với cùng kỳ; tinh bột sắn ước đạt 37.000 tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ; bê tông tươi ước đạt 43.000 m3, tăng 13,2% so với cùng kỳ...

Huyện hoàn thành các thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2022. Tổng kế hoạch vốn đã bố trí đến ngày 31/10/2022 là 341.355 tỷ đồng, kết quả giải ngân đạt 50,62%.

Việc đẩy mạnh triển khai, hoàn thành hoặc khởi động lại các dự án lớn trên địa bàn đã tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân như: dự án đường Đỉnh Sơn, trang trại chăn nuôi của Tập đoàn Mavin, khánh thành chùa Anh Sơn, khởi công xây dựng Trụ sở làm việc HĐND và UBND huyện; khởi công xây dựng trụ sở làm việc thị trấn; Nhà máy MDF tại xã Khai Sơn khởi động lại...

Tổng giá trị sản xuất ngành thương mại ước đạt 1.972.150 triệu đồng, đạt 99,2% KH, tăng 9% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ ước đạt 1.205.650 triệu đồng, đạt 95,2% KH, tăng 2,8% so với cùng kỳ; doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 155.650 triệu đồng, đạt 100,6% KH, tăng 9,2% so với cùng kỳ.

Trong năm, huyện tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn: Mở rộng Nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào; Khu đô thị mới Cây Chanh tại xã Đỉnh Sơn; đường dây và trạm biến áp 110KV, cơ sở hạ tầng nông thôn tại xã Hoa Sơn…; các dự án về quy hoạch phân lô đất ở tại xã Hùng Sơn, Long Sơn…

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết các hồ sơ còn tồn đọng được tập trung chỉ đạo giải quyết, tính đến 15/11/2022, trên địa bàn huyện đã cấp được 702 giấy chứng nhận QSD đất lần đầu, đạt tỷ lệ 55,9% và thực hiện cấp đổi được 1.124 giấy chứng nhận QSD đất.

Tổng thu ngân sách năm nay rất tốt, ước đạt 133,9 tỷ đồng, đạt 203% dự toán tỉnh giao, 103,8% dự toán HĐND giao, tăng 19,9% so với cùng kỳ. Chi ngân sách cơ bản đáp ứng các nhiệm vụ chính trị tại địa bàn.

Trên lĩnh vực văn hoá giáo dục: Giáo dục huyện Anh Sơn tiếp tục giữ vững đơn vị xuất sắc cấp tỉnh. Công tác phát triển du lịch, dịch vụ được quan tâm gắn với du lịch về nguồn, tâm linh, sinh thái, cộng đồng. Huyện đã phối hợp tổ chức thành công Lễ hội “Uống nước nhớ nguồn” năm 2022 và chương trình “Bản hùng ca bất diệt” nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Trong dịp này đã có 652 đoàn khách với tổng số 47.285 người đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào. Dự kiến năm 2022 tạo việc làm mới cho 3.200 lao động, trong đó có 600 người xuất khẩu lao động. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch như Nông thôn mới, giá trị sản xuất, thu nhập bình quân đầu người... do những nguyên nhân chủ quan và khách quan trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hữu Sáng - Bí thư Huyện uỷ Anh Sơn cho biết: 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra Lễ kỷ niệm 200 năm danh xưng Anh Sơn và 60 năm ngày tách lập huyện. Những sự kiện này sẽ tạo thêm nhiều động lực mới cho nhân dân trong các phong trào thi đua để phát triển kinh tế - xã hội.

Anh Sơn sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế trên các lĩnh vực, tập trung thực hiện có hiệu quả công tác thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển; thực hiện tốt cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.

Huyện cũng sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nâng cao đời sống nhân dân, giảm hộ nghèo, tạo việc làm cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội; Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng; năng lực, hiệu lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, đẩy mạnh thi đua hoàn thành các kế hoạch lớn trong năm.