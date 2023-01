Anh Sơn khẳng định vị thế tốp đầu các huyện miền núi

Năm 2022, tình hình dịch Covid-19 từng bước được kiểm soát, các hoạt động cơ bản trở lại trạng thái bình thường và huyện Anh Sơn luôn được lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh quan tâm, dành thời gian về làm việc với huyện, giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, với sự đoàn kết, quyết tâm cao và có nhiều đổi mới trong phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ và nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, huyện Anh Sơn đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Huyện Anh Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là các kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Năm 2022, huyện tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn; đặc biệt là các hoạt động hướng tới kỷ niệm 200 năm Danh xưng Anh Sơn (1822-2022), 60 năm ngày tách lập huyện (19/4/1963-19/4/2023). Có 368 công trình đăng ký chào mừng với số tiền gần 107 tỷ đồng được triển khai xây dựng; tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử 200 năm Danh xưng Anh Sơn, 60 năm ngày tách lập huyện”; tổ chức gặp mặt đồng hương Anh Sơn sinh sống, học tập, làm việc tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Lâm Đồng; tổ chức các cuộc hội thảo để tiến tới hoàn thành chỉnh lý, bổ sung tái bản “Lịch sử Đảng bộ huyện” và biên soạn, xuất bản cuốn “Địa chí Anh Sơn”…

Năm 2022, huyện Anh Sơn đã đạt và vượt 16 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,62%; tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) ước đạt 7.455.344 triệu đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ; giá trị gia tăng ước đạt 3.451.205 triệu đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ, trong đó: Khu vực nông, lâm, ngư nghiệp ước tăng 4,2% so với cùng kỳ; Khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 11,9% so với cùng kỳ; Khu vực dịch vụ ước tăng 9% so với cùng kỳ.

Giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 43,7 triệu đồng/năm. Nhiều dự án động lực của huyện đã hoàn thành hoặc đẩy nhanh tiến độ thi công: Dự án đầu tư đường giao thông từ xã Đỉnh Sơn vào xã Thọ Sơn; Trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn Mavin tại xã Hùng Sơn; Khách sạn Đại Thành; Trung tâm Hội nghị, Khách sạn, Trung tâm thương mại PLAZA Kim Nhan; Nhà máy Chế biến gỗ MDF Nghệ An...