Bác bỏ thông tin dịch viêm phổi Corona xuất hiện tại Nghệ An

Sáng 30/1, trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi do chủng mới của vi rút Corona gây ra đang được Nghệ An kiểm soát tốt. Vị này đồng thời bác bỏ thông tin trên mạng xã hội cho rằng, đã phát hiện bệnh nhân bị nhiễm dịch bệnh này tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

Nhiều người tung tin không chính xác lên mạng xã hội về dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong những ngày qua chỉ có một trường hợp nam thanh niên từ Đà Nẵng về quê Yên Thành ăn Tết, có dấu hiệu sốt nên được đưa từ Yên Thành tới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An để cách ly. Tuy nhiên, các bác sỹ sau đó xác định người này chỉ bị sốt xuất huyết, không liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra.



Trước đó, ngày 29/1 ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An tiếp tục có công văn gửi đến các cơ sở y tế trong và ngoài công lập trên địa bàn. Trong đó, ông yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tham mưu xây dựng Kế hoạch đáp ứng tình hình dịch do chủng mới vi rút nCoV gây ra báo cáo Sở Y tế trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 31/01/2020; Hỗ trợ các cơ sở y tế và các đơn vị liên quan triển khai ngay tình huống 1 (Theo Hướng dẫn tại Quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020 của Bộ Y tế). Tiếp tục thực hiện các phương án sẵn sàng ứng phó khi cần thiết. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc khử trùng, tẩy độc tại các cửa khẩu (đường hàng không, đường bộ, đường thủy).

Kiểm tra thân nhiệt tại Cửa khẩu Nậm Cắn. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã và thành phố Vinh xây dựng Kế hoạch đáp ứng tình hình dịch do chủng mới vi rút nCoV gây ra. Thực hiện nghiêm việc giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi lây nhiễm, cách ly triệt để, theo dõi các trường hợp có tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm. Các huyện có cửa khẩu (đường hàng không, đường bộ, đường thủy) tăng cường giám sát chặt các hành khách nhập cảnh đối với các trường hợp di chuyển từ các vùng có dịch.



Còn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh, huyện có trách nhiệm sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân khi có yêu cầu, triển khai thực hiện các quy trình, phác đồ điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hạn chế thấp nhất tử vong. Xây dựng kế hoạch quản lý các trường hợp bệnh, phòng, chống nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế, không để xảy ra các trường hợp người bệnh và cán bộ y tế bị lây nhiễm dịch bệnh này.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An mỗi huyện, thành, thị đã thành lập một đội phản ứng nhanh để ứng phó với dịch bệnh này. Trong khi đó, ở tuyến tỉnh cũng có 4 đội phản ứng nhanh được thành lập. Một đội được đặt ở khu vực bắc Nghệ An, một đội phụ trách đường 48, một đội đặt trên quốc lộ 7 và một đội đóng ở TP Vinh.

Ngoài ra, còn có 3 đội cơ động khác làm nhiệm vụ kiểm soát tại Cửa khẩu Nậm Cắn, Cảng hàng không Sân bay Vinh và Cảng biển Vissai.

Đến ngày 29/1, Việt Nam có 64 trường hợp nghi nhiễm virus nCoV có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch, trong đó đang cách ly 39 người. Ngoài ra 56 trường hợp khác sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm virus nCoV.



Hai trường hợp viêm phổi đến nay được ghi nhận tại Việt Nam là cha con người Trung Quốc, ông Li Ding, sinh năm 1954 và con trai Li Zichao, sinh năm 1992 điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện cả hai đã hết sốt, ăn uống bình thường. Người con có kết quả xét nghiệm xác định âm tính hoàn toàn, có thể sắp xuất viện.

Các đội kiểm tra chốt chặn ở cửa khẩu, sân bay và cảng biển 24/24h. Bộ Y tế yêu cầu 11 tỉnh, thành phố tăng cường giám sát chặt bệnh nhân đang cách ly, phối hợp điều tra, xử lý ổ dịch nếu phát hiện ca mắc mới gồm Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Kiên Giang. Bộ cũng công bố số điện thoại đường dây nóng 19003228 cung cấp thông tin về bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV.



Ngày 28/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương không để dịch lây lan, phải coi việc phòng chống dịch như "chống giặc". Các cấp, ngành, tổ chức và cá nhân thực hiện nghiêm túc Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Luật khám bệnh chữa bệnh, Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Cấm nhập khẩu động vật hoang dã vào Việt Nam. Tại Trung Quốc, tính đến ngày 29/1, số người thiệt mạng do dịch viêm phổi cấp đã tăng lên 170 và số ca nhiễm bệnh là 7.711.