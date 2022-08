Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh thông qua phương án diễn tập thực binh ứng phó thảm họa cháy nổ

(Baonghean.vn) - Ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của đơn vị thành phố Vinh, khi giành tới 5 Huy chương Vàng. Với thành tích đạt được giúp thành phố Vinh xếp thứ nhất trên bảng tổng sắp huy chương tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022.

(Baonghean.vn) - Đã gần 1 năm từ khi vụ án đau lòng xảy ra nhưng những người dân xã Mã Thành (Yên Thành) vẫn nhớ như in lời khai của Trần Đình Thắng trước phiên tòa. Mâu thuẫn nhỏ chỉ vì cây keo rừng đã khiến cho 2 gia đình tan nát, người ra đi mãi mãi, kẻ phải hầu tòa…

(Baonghean.vn) - Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An được thành lập từ năm 2013, tuy nhiên đang hoạt động kiêm nhiệm còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, cần sớm hoàn thiện thể chế, đưa Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An vào hoạt động quản lý Nhà nước để cao năng lực quản lý.

(Baonghean.vn) - Cuộc làm việc của đoàn công tác Ủy ban Tư pháp Quốc hội tại tỉnh Nghệ An nhằm nắm bắt, thu thập thông tin tình hình chấp hành pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc, bất cập nhằm phục vụ công tác xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi các quy định, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

(Baonghean.vn) - Hà Nội FC đã vô địch lượt đi trước 1 vòng đấu, bằng chiến thắng thuyết phục trên sân Thiên Trường, Sông Lam Nghệ An đã vươn lên thứ 2. Ba đội cuối bảng đồng loạt thua, trong đó TP. Hồ Chí Minh thua ngược trong 2 phút cuối.

(Baonghean.vn) - Nguyễn Quang Tình từ lâu được biết đến là tiền vệ có kỹ thuật cá nhân tốt, trưởng thành từ lò Sông Lam Nghệ An với loạt thành tích ấn tượng khi Vô địch V.League (năm 2011), Vô địch Cup Quốc gia (2010) và Siêu cúp năm 2011. Tuy nhiên, phía sau những phút giây tỏa sáng trên sân cỏ, tiền vệ người Đô Lương này còn mang trong mình nhiều câu chuyện vui, buồn và cả những nỗi niềm tiếc nuối.

(Baonghean.vn) - Tọa lạc ngay tâm điểm chợ Vinh sầm uất, kết hợp cùng hệ tiện ích đặc quyền, T&T Victoria xứng đáng là căn hộ hàng hiệu cho cộng đồng cư dân sành điệu trong việc tìm nơi an cư lý tưởng.

(Baonghean.vn) - Với 4 Huy chương Vàng có được, thành phố Vinh dẫn đầu môn bơi trong ngày thi đấu đầu tiên tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022.

(Baonghean.vn) - Sau lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022, hôm nay 14/8, môn điền kinh chính thức bước vào thi đấu ngày đầu tiên. Vận động viên Hồ Xuân Tâm của đơn vị Quỳnh Lưu đã xuất sắc khi giành cả Huy chương Vàng chạy cự ly 100m và Huy chương Vàng nhảy xa.

(Baonghean.vn) - Những hình ảnh ấn tượng tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo nhân dịp lễ Vu Lan; Nghệ An thẩm định 127 dự án, công trình, cắt giảm 78 tỷ đồng... là những nội dung đáng chú ý trong ngày 14/8.