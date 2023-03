Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn họp bàn kế hoạch triển khai chương trình

(Baonghean.vn) - Sáng 7/3, tại TP. Vinh, Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tổ chức làm việc.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc làm việc. Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo.

HỖ TRỢ 50 TRIỆU ĐỒNG XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO HỘ NGHÈO

Cuộc làm việc nhằm nghe kết quả vận động, hỗ trợ, bàn quy chế làm việc, kế hoạch triển khai chương trình, quy trình thực hiện và việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

Theo đó, đến ngày 28/2/2023, 128 đơn vị đã ủng hộ để hỗ trợ xây dựng 10.184 căn nhà, tương đương 521,193 tỷ đồng.

Đến nay, toàn tỉnh Nghệ An còn hơn 55.000 hộ nghèo, hơn 53.000 hộ cận nghèo; trong đó 15.300 hộ đang gặp khó khăn về nhà ở, gồm 9.200 hộ có nhu cầu xây mới nhà ở và hơn 6.100 hộ có nhu cầu sửa chữa nhà ở.

Tỉnh đang phấn đấu đến cuối năm 2025 cơ bản không còn hộ gia đình nghèo sinh sống trong ngôi nhà dột nát, hư hỏng, tạm bợ, có nguy cơ sập đổ, không an toàn khi sinh hoạt và sử dụng; thay vào đó có được ngôi nhà đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng).

Tại cuộc làm việc, Ban Chỉ đạo của tỉnh trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan, đặc biệt là hình thức thanh toán nhằm chủ động thực hiện nghiêm túc, kịp thời, bảo đảm đúng quy định, tiến độ, kế hoạch đề ra, huy động hiệu quả tối đa các nguồn lực để thực hiện Chương trình.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, đề nghị trên cơ sở danh sách đăng ký, cần làm việc với các nhà tài trợ để họ đăng ký thời gian, hình thức hỗ trợ; qua đó xác định nguồn dự kiến theo từng năm (2023, 2024, 2025), làm cơ sở để thực hiện.

Đối với hình thức và mức hỗ trợ, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất mức hỗ trợ xây dựng mới là 50 triệu đồng/nhà và sửa chữa là 25 triệu đồng/nhà; đồng thời cần chuẩn hóa lại số liệu về số lượng nhà cần hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa; gắn với đó phải tách bạch giữa số hộ được hỗ trợ 40 triệu đồng để làm nhà từ ngân sách Trung ương thực hiện trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và số hộ thực hiện theo chương trình phát động của tỉnh để không trùng lặp về đối tượng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, việc hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo giai đoạn trước mắt cần tập trung cho những hộ có nhu cầu đăng ký thực hiện theo mẫu để đảm bảo tập trung.

Thảo luận về nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh cho rằng, ngoài các đối tượng được hỗ trợ của Bộ Công an và Công an tỉnh đã có mẫu nhà thực hiện đồng nhất về kiến trúc, thì cần khảo sát, thống kê các hộ còn lại để xem xét nhu cầu các đối tượng, hoặc là làm nhà theo mẫu, hoặc có những hộ đã chủ động được một phần kinh phí thì có thể họ sẽ có nhu cầu làm nhà theo nguyện vọng, lúc đó phần hỗ trợ của tỉnh sẽ bổ sung thêm nguồn lực để họ thực hiện.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh cũng cần chỉ đạo xây dựng bộ tiêu chí cụ thể nhằm hướng dẫn cơ sở cách thức bình xét đối tượng, hình thức xây dựng, thủ tục xác nhận khi hoàn thành nhà… để vừa đảm bảo quản lý chặt chẽ, thực hiện nhanh, vừa sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được ủng hộ, đảm bảo công bằng, cũng như mục tiêu, ý nghĩa của chương trình; đồng thời đây là chương trình lớn nên cần chỉ đạo cấp huyện tổ chức tập huấn cho cơ sở về năng lực tiếp nhận nhằm đảm bảo chặt chẽ khi thực hiện.

CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CẦN VÀO CUỘC ĐỒNG BỘ

Kết luận cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý - Trưởng ban Chỉ đạo, yêu cầu sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo với các nội dung, gồm: Chuyển nguồn huy động được từ Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 về Quỹ Vì người nghèo của tỉnh tiếp nhận; đồng thời giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An làm cơ quan Thường trực thay cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; bổ sung đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An làm Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm thành viên. Quy chế hoạt động gồm 3 chương, cần đảm bảo nội dung chặt chẽ, đầy đủ, phân công nhiệm vụ phù hợp, đầy đủ, rõ ràng.

Đối với Kế hoạch triển khai chương trình, Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ: Giai đoạn đầu thống nhất chủ trương Công an tỉnh tiến hành làm mẫu để triển khai 2.420 căn nhà theo đăng ký hỗ trợ của Bộ Công an và Công an tỉnh. Mức hỗ trợ làm mới là 50 triệu đồng/nhà.

Trên cơ sở thực hiện giai đoạn đầu này cần đẩy mạnh tuyên truyền mẫu nhà đã thực hiện đến các hộ nghèo để đăng ký. Hộ nào thực hiện theo mẫu sẽ thực hiện theo mẫu, còn hộ đã chuẩn bị được một phần nguồn lực thì nguồn của tỉnh từ vận động sẽ hỗ trợ thêm để làm nhà.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu rõ quan điểm thực hiện là đối với những nguồn ủng hộ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân mà không yêu cầu địa chỉ cụ thể thì bố trí thực hiện lần lượt từ các huyện miền núi trung du, đồng bằng.

Sau cuộc làm việc này, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu cơ quan thường trực làm việc với các tổ chức, cá nhân đã cam kết hỗ trợ đăng ký thời điểm chuyển kinh phí cụ thể theo các năm (2023, 2024, 2025) để có cơ sở thực hiện, khuyến khích các đơn vị đăng ký thực hiện trong năm nay. Việc vận động tài trợ cũng phân định rõ, tránh trùng lặp, chồng chéo đối tượng được vận động.

Cùng với đó, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu Kế hoạch triển khai thực hiện cần giao thêm một số nhiệm vụ cụ thể với một số sở, ngành gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết các thủ tục về đất đai nhanh, gọn cho người nghèo. Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An xây dựng kế hoạch tuyên truyền bài bản.

Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo sẽ do đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An là tổ trưởng, với sự tham gia của các ngành: Lao động -Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công an, Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cần ban hành hướng dẫn cho cơ sở thực hiện, trong đó thể hiện số hộ nghèo, hộ khó khăn cần làm mới, sửa chữa nhà ở trên cơ sở rà soát lại; tiêu chí, tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng; xây dựng phần mềm quản lý (địa chỉ, hình ảnh, họ tên chủ hộ, thành viên gia đình, hình ảnh trước khi thi công và khi hoàn thành nhà); thành lập Tổ hỗ trợ ở các khối, xóm, thôn, bản (tổ trưởng, thành viên, nhiệm vụ); quy trình chuyển kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà. Đồng thời, tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực quản lý, tiếp nhận của cơ sở.

Đối các với hộ thuộc diện được thụ hưởng chính sách của Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Tài chính phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tính toán, tham mưu cho Ban Chỉ đạo để có cách thức hỗ trợ thêm của tỉnh, bên cạnh nguồn hỗ trợ của Nhà nước là 40 triệu đồng/nhà cho các hộ này nhằm đảm bảo đồng bộ giữa các hộ nghèo được hỗ trợ từ chương trình vận động của tỉnh và từ nguồn ngân sách Trung ương theo chính sách.

Nhấn mạnh, ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An là cơ quan thường trực giúp cho Ban Chỉ đạo, song cả hệ thống chính trị cần vào cuộc thực hiện đồng bộ theo tinh thần tại Chỉ thị số 21-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở. Qua đó, phấn đấu đến hết năm nay, tỉnh sẽ thực hiện hỗ trợ xây dựng 4.500 - 5.000 căn nhà cho hộ nghèo.