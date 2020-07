Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Sơn lần thứ XXIII

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung hạng mục và gia hạn thời gian thực hiện Dự án khẩn cấp xử lý sự cố sạt lở đất tại khu vực khối 4 thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Toàn bộ 158 hộ là đồng bào các dân tộc thiểu số của 2 xã biên giới Mường Típ và Mường Ải, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) thuộc diện phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở cao đã được Nhà nước làm xong nhà tạm tại nơi vị trí an toàn.