Nghệ An công bố phương án thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - Ngày 22/5, tại Tòa Thị chính Gwangju (Hàn Quốc), đoàn công tác Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc với Hội đồng Thành phố Gwangju.

(Baonghean.vn) - Vụ xuân 2023, tất cả các bộ giống lúa của Thái Bình Seed sản xuất trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều cho năng suất từ 7-8 tấn/ ha, nhiều diện tích đạt tới 9 tấn/ha.

(Baonghean.vn) - Thông tin thị trường hôm nay: Giá xăng dầu hôm nay dự báo tăng cùng thế giới; Vàng thế giới sẽ tăng trở lại mốc 2.000 USD. Trong khi đó, giá cà phê tăng đột biến so với tuần trước...

Công an xác định Công ty T.M do bà Nguyễn Thị Nhung làm giám đốc đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền gần 3,6 tỷ đồng.

(Baonghean.vn) - Hôm nay (22/5), Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hội quân tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam để bắt đầu giai đoạn tập luyện tiếp theo, hướng đến vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023 tại New Zealand và Australia vào tháng 7 tới đây.

(Baonghean.vn) - Ngày 22/5, tỉnh Nghệ An tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37- 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.