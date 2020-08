Bản tin chào buổi sáng ngày 03/08/2020

(Baonghean.vn) - Thường trực Chính phủ họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Bộ Nông nghiệp và PTNT kiểm tra công tác tiêu thoát nước tại Nghệ An; Mưa lớn trong 2 ngày qua do ảnh hưởng của bão số 2 đã gây ngập úng cục bộ tại một số địa phương... là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV