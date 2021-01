Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng

Ngày 21 - 22/1, Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại các đơn vị: Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn.



Dọc các tuyến phố của thành Vinh từ nhiều ngày nay được các đơn vị chức năng trang trí cờ, băng rôn, áp phích, pano… nhằm tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Đức Anh

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về triển khai công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các địa phương, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức, như treo băng rôn, khẩu hiệu, bảng điện led, qua hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền lưu động, bản tin nội bộ, sinh hoạt chi bộ, hội nghị của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, phát động các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân, cơ quan, đơn vị vệ sinh môi trường xanh – sạch – đẹp, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cây nêu… tại các khu dân cư, khu vực trung tâm hành chính, trụ sở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tuyến đường trục chính của các địa phương.

Đoàn kiểm tra công tác tuyên truyền tại huyện Thanh Chương Ảnh: Sỹ Thành

Qua kiểm tra thực tế và làm việc các đơn vị, đồng chí Võ Văn Dũng đánh giá cao công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời đề nghị các địa phương tập trung tuyên truyền có chiều sâu để tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, gửi trọn niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào Đại hội; thực hiện tuyên truyền nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế - xã hội và chống dịch Covid-19 hiệu quả, gắn với quan tâm tuyên truyền nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng cao.

Bên cạnh đó, quan tâm chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng chính sách; nắm bắt tư tưởng dư luận, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; chú ý đến công tác tuyên truyền về phòng chống hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để chào mừng Đại hội XIII của Đảng và các hoạt động vui Tết, đón Xuân cho nhân dân.