Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

(Baonghean.vn) - Sáng 23/6, tại Nghệ An, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự, chỉ đạo hội nghị.

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lại Xuân Môn - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hải Bình - Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; cùng các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Phùng Xuân Nhạ, Phan Xuân Thuỷ và Trần Thanh Lâm. Về phía tỉnh Nghệ An có sự tham dự của các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;… Tham gia hội nghị có các đồng chí đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và ban tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ.

CHỦ ĐỘNG, NHẠY BÉN, SÁNG TẠO TRONG CÔNG TÁC

Hội nghị đã thống nhất đánh giá, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên giáo, song với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, sự phối hợp giúp đỡ của các ngành, các cấp, sự đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu của những người làm công tác tuyên giáo, toàn ngành đã chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra với nhiều điểm mới.

Nổi bật là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo quyết liệt toàn ngành đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo với tinh thần: quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, có trọng tâm trọng điểm, đột phá; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, khẳng định vai trò, vị thế ngành Tuyên giáo; tập trung triển khai xây dựng 14 đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức 15 đoàn công tác làm việc, kiểm tra, khảo sát tại các địa phương; ban tuyên giáo nhiều địa phương cũng tổ chức đi làm việc, khảo sát tại cơ sở nhằm tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt thực tiễn; tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện lớn; tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, thông tin đối ngoại, văn hóa - văn nghệ, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch xung quanh những vấn đề, sự kiện chính trị lớn của Đảng, của đất nước…

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khó khăn và nguyên nhân của hạn chế để các địa phương, đơn vị nghiêm túc kiểm điểm lại trách nhiệm của mình; kiên quyết sớm khắc phục, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Các đại biểu cũng nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện tổ chức bộ máy ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy theo Quy định số 04-Qđi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy. Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị đã dành thời gian nghe các đại biểu tham luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo.

NGÀNH TUYÊN GIÁO CÓ NHIỀU ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC, NỔI BẬT

Phát biểu chào mừng, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý đã thông tin một số nét cơ bản về đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, năm 2021, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn đạt 6,2%; riêng 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 8,44%.

Thu ngân sách năm 2021 đạt gần 19.500 tỷ đồng, vượt 38% dự toán đề ra, 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện gần 11.000 tỷ đồng, đạt trên 70% kế hoạch. Văn hóa, xã hội có nhiều điểm sáng, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục, xây dựng nông thôn mới.

An sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được quan tâm và ngày càng nâng cao. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm toàn diện trên các mặt.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Những kết quả trên, ngoài sự giúp đỡ quan trọng của Trung ương, sự đoàn kết, nỗ lực trong toàn Đảng bộ và Nhân dân, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo của tỉnh có đóng góp tích cực, nổi bật; đặc biệt là trong thời khắc khốc liệt, nguy hiểm của đại dịch Covid-19 hơn 2 năm qua.

“Hoạt động tuyên giáo cũng đã góp phần làm cho ý Đảng và lòng Dân cùng chung một nhịp, nhiều quyết sách, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh được cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, tin tưởng, ủng hộ và phấn khởi thực hiện; đã và đang thôi thúc thêm khát vọng phát triển, đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá vào năm 2025 trong khu vực phía Bắc, tỉnh khá trong cả nước vào năm 2030”, đồng chí Thái Thanh Quý phát biểu.

Người đứng đầu Tỉnh uỷ Nghệ An khẳng định: Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo là dịp để tỉnh được lắng nghe, học hỏi thêm những kinh nghiệm, những cách làm hay, hiệu quả từ các đơn vị bạn. Đây cũng là cơ hội giúp Nghệ An lĩnh hội, tham vấn, trao đổi thông tin, kết nối, nhận sự hỗ trợ, hướng dẫn từ các đồng chí đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành uỷ; qua đó thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển của tỉnh.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, định hướng, sự giúp đỡ của Ban Tuyên giáo Trung ương và các ban, bộ, ngành Trung ương đã dành cho Nghệ An trong thời gian qua. Đồng chí cũng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các tỉnh bạn đã có nhiều chương trình hợp tác, kết nối truyền thông, cùng nhau phát triển.

PHẢI LUÔN CÓ Ý CHÍ, KHÁT VỌNG, "TRÁI TIM NÓNG"

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, những kết quả nổi bật mà ngành Tuyên giáo đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Theo đó, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, toàn ngành cần phải thường xuyên quan tâm thực hiện dự báo trúng, đúng để chuyển tải thành hành động thực tế cho tốt; đồng thời tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn liền với quán triệt nội dung các hội nghị của Trung ương cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo đó, tất cả các vấn đề về lý luận, thực tiễn, tầm nhìn đến năm 2030, 2045 của đất nước phải được quán triệt thường xuyên, liên tục; đồng thời cần làm sáng tỏ những vấn đề mới có tính cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu toàn ngành cần tiếp tục cụ thể hoá các quan điểm về văn hoá tại Hội nghị văn hoá toàn quốc được tổ chức ngày 24/11/2021; triển khai xây dựng các đề án tổng kết liên quan đến các lĩnh vực về khoa học, công nghệ; giáo dục và đào tạo; công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức, chính trị; đặc biệt chú ý và khẳng định vai trò của công tác tuyên giáo trong nội hàm tổng kết 10 năm Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt Đề án kỷ niệm những ngày lễ lớn trong các năm 2023 đến 2025.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh nhiệm vụ rất quan trọng của toàn ngành là tập trung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu và vai trò, vị thế của công tác khoa giáo.

Cùng với đó, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”; thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy; tạo được đột phá trong việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác;…

Trước khi kết thúc phát biểu chỉ đạo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã nhắn nhủ thông điệp đến đội ngũ lãnh đạo, cán bộ toàn ngành Tuyên giáo là cần phải luôn tràn đầy khát vọng, ý chí, luôn có "trái tim nóng" để mạnh dạn tham mưu, mạnh dạn thực hiện nhằm triển khai thành công các nhiệm vụ đặt ra.