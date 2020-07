Bảo hiểm Dai – ichi Việt Nam chi trả 750 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng rủi ro

(Baonghean.vn) - Nhằm thực hiện cam kết với khách hàng, chiều 5/7, tại xã Diễn An, huyện Diễn Châu (Nghệ An), Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam, Văn phòng Diễn Châu tiến hành chi trả quyền lợi cho các khách hàng không may bị rủi ro và bệnh hiểm nghèo.