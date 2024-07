Xã hội Báo Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), sáng 24/7, đoàn công tác của Báo Nghệ An đã về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào.

Đoàn công tác của Báo Nghệ An do đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An; trưởng, phó các phòng chuyên môn; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Nghệ An.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Chung

Trong không khí thiêng liêng tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Nghệ An thành kính dâng hương, bày tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta; Nhà hoạt động lỗi lạc trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Nghệ An nguyện quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: Thành Chung

Dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Người, tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Nghệ An nguyện quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà báo cách mạng vĩ đại và là người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam. Tư duy, phong cách, đạo đức báo chí Hồ Chí Minh là kho tàng quý báu mà Người để lại cho các thế hệ người làm báo.

Đoàn công tác Báo Nghệ An viếng phần mộ tập thể của 13 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 317 tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Thành Chung

Tiếp đó, đoàn công tác của Báo Nghệ An đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn - biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào.

Dâng hương tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống trên cung đường huyền thoại Truông Bồn. Ảnh: Thành Chung

Trong kháng chiến chống Mỹ, Truông Bồn là nơi in dấu những bước chân sục sôi của hàng chục vạn thanh niên xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Những cô gái, chàng trai đã mang tuổi mười tám, đôi mươi của mình đi vào lửa đạn với sự lạc quan và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. 1.240 người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống trên cung đường huyền thoại này, tiêu biểu là sự hy sinh anh dũng của 13 thanh niên xung phong Đại đội 317, ngày 31/10/1968.

Đoàn công tác Báo Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Chung

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào là nơi yên nghỉ của 10.804 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tham gia chiến đấu và hy sinh tại Lào. Tính từ khi xây dựng cho đến nay, nghĩa trang đã tiếp nhận và chăm sóc gần 11.000 hài cốt các liệt sĩ hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào về an nghỉ, trong đó, có gần 7.000 phần mộ chưa rõ tên.

Đồng chí Ngô Đức Kiên và đồng chí Trần Hữu Nghĩa làm lễ thỉnh chuông tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Chung

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, xúc động, đoàn công tác của Báo Nghệ An đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với lớp lớp thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp cách mạng quốc tế cao cả.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An nguyện hứa xây dựng Báo Nghệ An ngày càng vững mạnh; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, là phương tiện thông tin tuyên truyền hữu hiệu của các cấp ủy Đảng và chính quyền; là diễn đàn tin cậy của đảng viên và người dân tỉnh nhà.

Các đồng chí lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Nghệ An thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Thành Chung

Mỗi cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, cống hiến, nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực kết nối… chung sức, đồng lòng xây dựng tòa soạn Báo Nghệ An ngày càng phát triển hơn nữa. Trong đó, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí, phát triển kinh tế báo chí và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội./.