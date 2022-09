Báo Nghệ An khen thưởng các cháu đậu đại học, trường chuyên năm học 2022-2023

(Baonghean.vn) - Chiều 21/9, Báo Nghệ An đã tổ chức gặp mặt và động viên, khen thưởng cho các cháu là con của cán bộ, phóng viên, nhân viên đậu đại học và các trường chuyên năm 2022 -2023.

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập, các đồng chí đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các cán bộ, phóng viên, phụ huynh cùng các cháu được khen thưởng.

Trong nhiều năm qua, truyền thống hiếu học được xem là niềm tự hào của con em cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An. Không chỉ đạt điểm cao trong các kỳ thi quan trọng, đỗ vào các trường tốp đầu cả nước, nhiều cháu còn đạt được giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, của tỉnh, thành phố; giành được nhiều suất học bổng quốc tế và được tuyên dương trong nhiều sự kiện lớn.

Nối tiếp truyền thống đó, trong năm học vừa qua, 100% các cháu dự thi đỗ đại học nguyện vọng 1, trong đó có nhiều cháu đỗ vào trường tốp đầu như Đại học Y Hà Nội, Đại học Ngoại Thương Hà Nội; gần 50% số cháu tốt nghiệp THCS đỗ vào các trường THPT chuyên Phan Bội Châu, chuyên Đại học Vinh.

Để động viên các cháu tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp này, hàng năm, Báo Nghệ An đều tổ chức gặp mặt, khen thưởng cho các cháu. Trước đó, trong dịp hè 2022, cơ quan Báo Nghệ An cũng đã tổ chức khen thưởng cho hơn 50 cháu có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2022 - 2023.

Tại lễ gặp mặt, đồng chí Trần Văn Hùng chúc mừng thành tích xuất sắc của các cháu trong 2 kỳ thi, ghi nhận sự nỗ lực của các phụ huynh khi vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa đồng hành với các cháu trong học tập.

Đồng chí cũng mong muốn, trên chặng đường sắp tới, các cháu sẽ phát huy hơn nữa truyền thống hiếu học của người con xứ Nghệ nói chung, của Báo Nghệ An nói riêng, không ngừng tích lũy cho mình những kỹ năng, kiến thức để trở thành những công dân có ích trên nhiều lĩnh vực.

Đón nhận sự quan tâm này, thay mặt cho 11 cháu được khen thưởng năm học 2022-2023, cháu Nguyễn Thị Hải An - con bố Nguyễn Văn Trường cảm ơn món quà ý nghĩa của Đảng ủy, Ban biên tập, Công đoàn Báo Nghệ An. Đồng thời, các cháu xin hứa sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới để xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của bố, mẹ và sự quan tâm của Báo Nghệ An.