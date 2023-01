Báo Nghệ An tặng quà, chúc Tết cán bộ nghỉ hưu

(Baonghean.vn) - Chiều 9/1, đoàn công tác của Báo Nghệ An do đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An dẫn đầu đến thăm và tặng quà ông Thái Ngô Dương – nguyên Tổng Biên tập Báo Nghệ An, hiện đang sinh sống tại xã Yên Sơn (Đô Lương).