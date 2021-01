Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

(Baonghean.vn) - Sáng 13/1, Báo Nghệ An và Liên đoàn Lao động Nghệ An tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 và tiếp nhận phóng viên, nhân viên từ Báo Lao động Nghệ An về Báo Nghệ An.